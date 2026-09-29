FPF : Après Manchester City, au tour du PSG ?

Les clubs états ont mauvaise presse en Espagne et les déboires de Manchester City donnent l’occasion au journal AS de taper… sur le PSG.

Manchester City est au coeur d’une énorme polémique. Le club anglais a été reconnu coupable, selon la presse, de 114 infractions financières. Des sanctions très importantes sont évoquées par City, d’une amende à un retrait de points voire à une relégation et une possible interdiction de recrutement. En Espagne, on ne se gêne pas pour vivement critiquer la gestion du club anciennement entraîné par Pep Guardiola.

Rien de vraiment étonnant puisque la presse espagnole n’a jamais caché, à l’instar de la position du président de la ligue Javier Tebas, sa haine à l’encontre des « clubs états » comme Manchester City… mais aussi du Paris Saint-Germain. Le journal AS a justement profité de la polémique liée au club anglais pour indirectement taper sur le double champion d’Europe en titre.

« Sur les 7 équipes dont le solde est négatif dépasse le milliard d’euros depuis 2011, première année d'instauration du contrôle financier par l’UEFA, quatre ont remporté au moins une Ligue des champions depuis. Trois d'entre elles – Manchester City, Chelsea et le PSG – n'avaient jamais réalisé cet exploit auparavant » note par exemple AS, qui ajoute.

« Trois ans seulement après la mise en place des contrôles supposés, l'UEFA a infligé une amende de 60 millions d'euros au PSG et à Manchester City et a réduit leur effectif (de 25 à 21 joueurs) pour avoir gonflé leurs contrats de sponsoring et refusé de coopérer aux enquêtes. Un an plus tard, elle a levé ces sanctions » regrette le journaliste Luis Nieto du média espagnol. Le Paris Saint-Germain n’avait rien demandé dans cette histoire liée à Manchester City mais prend malgré tout des balles perdues. Une attaque qui, de toute évidence, déplaira fortement au Qatar et à son président Nasser Al-Khelaïfi.