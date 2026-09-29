FPF : Après Manchester City, au tour du PSG ?

ha si tu pouvais fermer ta gueule!! lol mec si on te parle vient pas me parler trou duc la comprehension d'une phrase c'est toujours pas ton fort lol
Il démontre qu'il a gardé sa passion pour le foot
Il faudrait aussi que les agents, parents etc arrête de vouloir aller trop vite, qu signe et s impose dans son club avant de vouloir partir
Quand j'ai vu la compot' ,, j'ai failli ne pas regarder . M.rde on a de la réserve , de la concurrence possible .
Letang est régulièrement sanctionné pour son comportement sur l'arbitrage aussi bien en France qu'en Europe où il a déjà été sanctionné par l'UEFA. Pas sûr que cela le serve.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨❌THINGS GETTING SERIOUS FOR MANCHESTER CITY : The EFL are expected to back the Premier League and could REFUSE to accept Manchester City into the Championship, League One or League Two if City are relegated following their FFP verdict. That could leave City facing a