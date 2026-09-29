EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Equipe de France29 sept. , 19:30
parCorentin Facy
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L’équipe de France a livré une performance très aboutie en Belgique lundi soir. En revanche, Esteban Lepaul n’a pas profité du large turn-over opéré par Zinedine Zidane pour se mettre en évidence.
Victorieuse en Turquie vendredi soir, l’équipe de France a de nouveau gagné à l’extérieur, ce lundi face à la Belgique. Les Bleus avaient pourtant une équipe new-look avec neuf changements dans le onze de départ. Plusieurs nouveaux se sont mis en évidence, comme Jacquet, Diouf ou encore Da Cunha. On ne peut pas en dire autant d’Esteban Lepaul. Entré en fin de match en Turquie, l’avant-centre du Stade Rennais a démarré au stade du Roi Baudouin.
Même s’il a frappé deux fois au but, le meilleur buteur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 n’a pas pesé bien lourd sur le jeu français. Trop timoré, il a livré une prestation globalement décevante même si Zinedine Zidane l’a félicité en conférence de presse. Pour Jérôme Rothen, le gap est trop important pour un Esteban Lepaul limité au niveau international.
« Il découvre seulement l’Europa League avec Rennes cette année et c’est bien car ça fait partie de son apprentissage même s’il a déjà 26 ans. Je ne vais pas juger son entrée contre la Turquie car c’était la fin du match. Mais face à la Belgique, il aurait pu profiter que l’équipe de France était bien huilée, spectaculaire, et que les milieux de terrain avaient la maîtrise du jeu. Il avait l’opportunité et il a eu les situations où il aurait pu mieux faire » a analysé le consultant de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.

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« Mais le fait de rater comme il l’a fait et d’être timoré et timide sur ses déplacements et ses prises de balle… Il n’est pas invité au niveau international. Il lui manque de la vitesse, du poids, du rythme de ce niveau. Est-ce que ça va arriver ? Je lui souhaite mais il y a un point d’interrogation et il faut savoir le dire. Si l’équipe de France lundi avait eu un numéro neuf digne de ce nom, l’addition aurait été beaucoup plus sévère pour les Belges » a-t-il ajouté. Reste maintenant à voir si Esteban Lepaul se montrera davantage sous son meilleur jour lors des prochains matchs. Nul doute que le Rennais aura encore l’occasion de se montrer face à l’Italie et la Belgique au Stade de France. Avec plus de réussite, il faut en tout cas le souhaiter à l’attaquant de 26 ans.
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Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.

La FFF ne veut plus entendre parler de Deschamps

Vous vous étonnez maintenant ? DESCHAMPS lui même a refusé tout hommage à la suite de la coupe du monde . Prenons acte ,et laissons ZIZOU travailler dans la sérénité comme on a laissé Deschamps travailler dans la sérénité.

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