City condamné, le PSG récupère un prodige américain

Profitant des déboires de Manchester City, le Paris Saint-Germain pourrait récupérer un des jeunes prodiges du football nord-américain. Cavan Sullivan, annoncé du côté de l'Etihad, est désormais en pole au PSG, mais aussi à Barcelone.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et les déboires annoncés de Manchester City vont évidemment permettre aux concurrents du club anglais de se montrer plus incisifs encore sur le marché des transferts. Alors que l'on ne sait pas encore ce que les autorités anglaises vont imposer à City, l'idée d'une relégation et d'une lourde sanction financière étant dans l'air, plusieurs joueurs dans le viseur des Skyblues regardent désormais ailleurs. C'est le cas de Cavan Sullivan, milieu de terrain américain de 17 ans qui évolue à Philadelphie, et qui a connu sa première sélection internationale samedi contre le Pérou. L'agent du jeune joueur, Dan Segal, a confirmé que Sullivan avait signé un précontrat avec Manchester City, mais que les dernières informations redistribuaient toutes les cartes.

Le PSG adore le profil de Sullivan

Selon Transferfeed , le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre pour recruter Cavan Sullivan. Ce dernier a le profil qui colle avec la politique des doubles champions d'Europe, ceux-ci voulant désormais recruter les meilleurs jeunes joueurs plutôt que de faire signer de coûteuses stars. A 17 ans, le milieu de terrain né à Philadelphie a connu toutes les sélections américaines, et ce n'est pas pour rien que Mauricio Pochettino l'a intégré dans son groupe après le Mondial 2026. Dans ce dossier, le PSG n'est cependant pas tout seul, et deux autres géants européens seraient également prêts à profiter des déboires de Manchester City.

Le média spécialisé précise que le FC Barcelone est également très attentif à la situation de Cavan Sullivan, tout comme, dans une moindre mesure, le Real Madrid. Selon Transfermarkt, le joueur nord-américain, auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Major League Soccer, est estimé à 10 millions d'euros. Un prix qui ne sera évidemment pas un souci majeur pour le Paris Saint-Germain.