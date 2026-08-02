Nantes boucle une très belle signature en Ligue 1

Nantes est sur le point de finaliser une belle arrivée avec la signature prévue de Yanis Zouaoui, titulaire en Ligue 1 avec Le Havre l’an passé et à qui il ne restait plus qu’un an de contrat avec le club normand.

A la recherche d’un latéral gauche pour compléter son effectif lors de ce mercato estival, Nantes tient un très joli coup. Selon les informations de L’Equipe, confirmées par Ouest France, les Canaris sont en négociations très avancées avec Le Havre pour le transfert de Yanis Zouaoui. Titulaire en Ligue 1 avec le club normand la saison passée, le latéral gauche de 28 ans né à Marseille a de fortes chances de compléter le mercato nantais.

« Son arrivée viendrait combler un manque criant au poste d’arrière gauche, pointé à plusieurs reprises par l’entraîneur des Jaunes, Michel Der Zakarian » précise le quotidien Ouest France. Si la signature de Zouaoui venait à se confirmer, l’arrière gauche français de 28 ans deviendrait alors la sixième recrue estivale de Nantes après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Son arrivée ne marquerait pas la fin du mercato du FC Nantes pour autant.

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Toujours selon Ouest France, la direction des Canaris cherche encore un attaquant et un défenseur central. Reste à voir si ces deux arrivées pourront être finalisées avant le début de la saison dans une semaine. Pour rappel, Nantes lancera officiellement sa saison à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 2 face au Red Star samedi prochain à 20h45. Un match que Yanis Zouaoui pourrait donc disputer si son transfert est réglé dans les temps. L’indemnité d’un possible transfert n’a pas filtré pour le moment tandis que son prix est estimé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.