L1 : Falcao, Verratti, Memphis, Mbappé et Boudebouz à la lutte

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG, OL, MHSC.

Ce lundi, l’UNFP a dévoilé le nom des cinq footballeurs en course pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de février. On trouve dans cette première liste, qui sera affinée dans la soirée, Radamel Falcao (Monaco), Ryad Boudebouz (Montpellier), Marco Verratti (PSG), Kylian Mbappé (Monaco) et Memphis Depay (Lyon.