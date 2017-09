L1 : Deux buts contre son camp, et l'OL plie face au PSG

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Dans un duel entre deux équipes jouant le titre en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a tenu tête au Paris Saint-Germain, mais a fini par craquer au Parc du Princes à cause de deux buts contre son camp de Marcelo et Morel (2-0).

Après un début de saison plus que parfait, le club de la capitale française passait un premier vrai test contre l'OL. Et contrairement aux matchs précédents, le PSG avait le plus grand mal à bouger un collectif lyonnais bien organisé défensivement. En fin de première période, Paris prenait peu à peu l’ascendant, mais sans marquer avant la pause (0-0 à la 45e), malgré des occasions de Mbappé (36e) et de Neymar (44e).

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient, avec une opportunité de Fekir côté lyonnais (50e) et un coup-franc de Neymar côté parisien (57e). Dans la dernière demi-heure de jeu, Paris se montrait de plus en plus pressant, mais Lyon était tout proche d'ouvrir la marque avec une transversale de Ndombélé (68e), puis une tête de Marcelo (69e). Après ce double avertissement, le PSG remettait la marche avant... et Cavani trouvait finalement le chemin des filets avec l'aide de Marcelo sur un centre de Lo Celso (1-0 à la 75e). El Matador disposait ensuite d'une balle de break sur penalty, pour une faute de Mendy, mais l'Uruguayen butait sur Lopes (80e). Ce loupé n'était que partie remise puisque Morel doublait la mise contre son camp sur un tir de Mbappé (2-0 à la 86e).

Avec ce succès (2-0), le sixième en six journées de L1, le PSG conforte sa place de leader avec trois points d'avance sur Monaco. Relégué à sept points de Paris à cause de cette première défaite de la saison, l'OL tombe à la cinquième place derrière l'ASSE et Bordeaux.