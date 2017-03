L'OM s'éclate et pousse très fort Lorient vers la L2 !

Dans : Ligue 1, OM, Lorient.

Après les deux claques prises contre le PSG et Monaco, l'OM est reparti de l'avant en infligeant un dur 4-1 à une formation de Lorient qui fonce vers la Ligue 2.

L'Olympique de Marseille avait besoin de se rassurer, et on peut dire que cela a été le cas ce dimanche après-midi au Moustoir. Face à des Lorientais à la dérive, l'OM n'a eu besoin que de six minutes pour trouver la solution. Sur un corner tiré par Thauvin, Lecomte se ratait et Rolando, seul et à bout portant, n'avait plus qu'à pousser de la tête le ballon au fond du but (0-6e). KO debout, Lorient avait bien du mal à reprendre ses esprits et l'Olympique de Marseille enfonçait le clou sur un nouveau corner de Thauvin, Payet réussissant un geste parfait pour lober le portier des Merlus (0-2, 20e).

L'OM se procurait quelques grosses occasions face à une défense lorientaise à la rue, mais il fallait attendre la seconde période pour voir Marseille creuser l'écart. Thauvin, double passeur décisif, se transformait en buteur sur une belle frappe imparable après un beau mouvement collectif (0-3, 54e). Lorient était totalement submergé par les vagues marseillaises, et Sanson y allait également de son but (0-4, 56e).

La suite était plus tranquille, même si Moukandjo réduisait l'addition (1-4, 73e) pour la lanterne rouge de L1. Les joueurs de Rudi Garcia géraient sereinement cette avance, laissant le ballon à des Merlus dans l'incapacité de trouver des solutions. Si pour l'OM la cinquième place se rapproche sérieusement, pour Lorient c'est la Ligue 2 qui se profile désormais.