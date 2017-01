TFC : Dupraz refuse de rejeter la faute sur l'arbitre

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite à Bordeaux (1-0) : « Ce soir, on n'a pas eu de chance... Bordeaux marque avec Vada dès l'engagement. Après cela, on a eu l'emprise sur le match même à 10 car l'équipe adverse a joué en contre. À 1-0, les gars n'ont pas lâché. Je n'ai rien à reprocher à mon équipe. J'ai vu un bon match de foot. J'ai retrouvé mon TFC avec une bonne production. Je suis fier de mon groupe, mais aussi du public. L'arbitrage ? Les faits de jeu sont là. Ce n'est pas évident d'être arbitre. Pour le rouge de Bodiger, Toulalan la joue à l’expérience... Mais on reste sur trois défaites, et ce n'est pas toujours de la faute de l'arbitre. La suite ? Il faut continuer à bien vivre ensemble, et je sais que certaines équipes aimeraient être à notre place. Le mercato ? Le président Sadran m'a dit qu'on allait recruter d'ici à la fin du mois, donc c'est bien ».