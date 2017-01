Officiel : Hantz et son staff ont pris la porte au MHSC !

En grande difficulté en championnat, étrillé à Marseille 5-1 vendredi dernier et en grand froid avec Louis Nicollin, Frédéric Hantz et son staff technique ont été virés ce lundi affirme Yahoo Sports. Le président du club héraultais avait pourtant assuré qu’il finirait la saison avec Hantz aux commandes, mais le danger de relégation est désormais bien réel pour le MHSC, qui n’a plus que deux points d’avance sur Caen, le 18e, qui compte un match en moins.

« Le club a demandé à deux "anciens" du MHSC, messieurs Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, particulièrement qualifiés, d'accepter de faire une sorte d'état des lieux de la situation sportive afin que, d'urgence, une solution puisse être déterminée. Ils ont accepté », a fait savoir le club dans un communiqué.