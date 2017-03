PSG-Monaco : Un record télévisuel pour la finale de la Coupe de la Ligue

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, Monaco.

Sportivement, la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco est clairement l'une des plus passionnantes depuis la création de cette compétition. Et cela se ressent sur le plan mondial, puisque ce mardi la Ligue de Football Professionnel annonce qu'un nombre record de pays pourra suivre samedi soir le match PSG-ASM au stade du Parc OL.

« Samedi, au Parc OL, la 23e édition de la Finale de la Coupe de la Ligue bénéficiera d’une exposition internationale record. Au total, la rencontre sera reprise par 38 diffuseurs dans le monde couvrant un total de 149 territoires. Diffusé en France sur France 2 et Canal+, le match sera notamment repris en direct en Europe par BT Sport (Grande Bretagne), Mediaset Premium (Italie), Eleven Sports (Belgique, Pologne), DAZN (Allemagne), beIN SPORTS (Espagne, Turquie) ou encore MatchTV (Russie). En Afrique, la rencontre sera retransmise par beIN SPORTS en Afrique du Nord ainsi que par Canal+ Afrique et FOX Sports pour l’Afrique Sub-saharienne. En Asie, la match sera repris en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Indonésie et aux Philippines par beIN SPORTS, qui diffusera aussi la rencontre aux Etats-Unis et au Canada. En Amérique latine, le groupe ESPN reprendra le match pour l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes », se réjouit, dans un communiqué, la LFP.