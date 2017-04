PSG-ASM : Des sièges cassés au Parc OL, le PSG paiera l'addition

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, OL.

Grâce à la finale de la Coupe de la Ligue, qu'il accueillait dans son stade, l'Olympique Lyonnais empochera une somme tournant autour de 500.000 euros. Mais l'OL va également récupérer une tribune où quelques réparations vont devoir être faites. En effet, des sièges situés dans la partie du stade où étaient massés les supporters du PSG ont été arrachés, même s'il ne s'agit pas non d'une opération de destruction massive. Sans chercher des excuses, le vandalisme étant stupide, Il est vrai qu'une partie des supporters du Paris Saint-Germain a eu droit à une fouille particulièrement longue et minutieuse avant d'entrer dans l'enceinte de Décines, le virage monégasque s'étant rempli beaucoup plus rapidement. Et que l'excitation était forcément grande lorsqu'enfin ces supporters ont accédé à leur virage.

Bref, il y a eu des sièges cassés, mais globalement aucun incident sérieux n'a été à déplorer autour de cette finale à Lyon. Cependant, du côté de l'OL, on a fait savoir que la douloureuse allait être logiquement présentée à la LFP. « Nous avons procédé à un état des lieux « entrant », nous en ferons un « sortant » et la facture sera présentée à la Ligue qui la fera passer au PSG », a indiqué le stadium manager de l'Olympique Lyonnais. Les casseurs seront donc les payeurs, l'OL connaît bien ce problème puisqu'après le dernier derby l'ASSE avait aussi envoyé une facture à Lyon pour des dégâts causés dans le vestiaire réservé aux joueurs de Bruno Genesio.