Le PSG démonte Monaco et garde sa Coupe de la Ligue !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, Monaco.

Intraitable face à un Monaco en perte d'efficacité (1-4), le Paris Saint-Germain a remporté la septième Coupe de la Ligue de son histoire, grâce notamment à un Di Maria des grands soirs.

Pour sa première finale délocalisée en province au Parc OL, la Coupe de la Ligue s'offrait un match de rêve entre les deux meilleures équipes françaises de la saison. Et le spectacle était à la hauteur des attentes puisque le PSG ouvrait rapidement la marque. Suite à une ouverture en profondeur dans l'axe de Verratti et à un décalage de Di Maria, Draxler, en position de hors-jeu, marquait dans le but vide (0-1 à la 4e). Après ce premier but, Monaco relevait la tête peu à peu... jusqu'à l'égalisation de Lemar, qui terminait le travail collectif, lancé par une louche de Bernardo Silva et une passe de Sidibé, d'une frappe croisée des 18 mètres (1-1 à la 27e). Le match s'équilibrait ensuite, avec une grosse occasion de Cavani (36e) et une opportunité de Germain (43e), mais Paris reprenait l'avantage avant la pause. Di Maria marquait au ras du poteau après une remise difficile de Draxler (1-2 à la 44e).

Dès le retour des vestiaires, le PSG mettait le but du break. Sur une splendide transversale de l’extérieur du pied de Verratti, Cavani, seul au deuxième poteau, marquait d'une volée du droit (1-3 à la 54e). Après ce coup de massue, l'ASM tentait de réagir, mais Mendy (60e), Bakayoko (67e) et Cardona (79e) ne trouvaient pas le chemin des filets... Et Cavani finissait par tuer le suspense d'une demi-volée sur un caviar de Di Maria (1-4 à la 90e). Grâce à ce quatrième succès de suite en finale de la Coupe de la Ligue (1-4), Paris s'offre ainsi un deuxième trophée sous les ordres d'Unai Emery. La meilleure manière pour atténuer la terrible désillusion en Ligue des Champions contre le Barça...