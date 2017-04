Le PSG corrige un pauvre petit Monaco et va en finale

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, Monaco.

Opposé à une version ultra-light de l'AS Monaco, le PSG s'est imposé (5-0) sans réellement trembler et affrontera donc Angers en finale le samedi 27 mai au Stade de France pour tenter de gagner une troisième Coupe de France consécutive, la onzième de son histoire.

Afin de faire souffler ses joueurs, Leonardo Jardim a tenu ses promesses en alignant une équipe B contre Paris ce mercredi soir, et malheureusement pour lui ce Monaco allégé n'a pas pesé lourd face au Paris Saint-Germain version grand soir. Même si la première occasion était à mettre à l'actif des visiteurs, Areola repoussant un essai de près de Cardona (20e), cela était tout, ou presque pour le leader de Ligue 1. Car cela provoquait la réaction du PSG et le début de la correction infligée à l'ASM par Paris.

C'est d'abord Draxler, servi par Cavani, qui ouvrait le score en profitant d'une boulette de De Sanctis (1-0, 26e), puis c'est Cavani qui allait de son but d'une superbe talonnade (2-0, 31e). Les occasions se multipliaient pour le PSG, mais il fallait attendre la 50e minute, et un but csc de Mbae pour voir la formation parisienne faire un break définitif (3-0). Paris ne se contentait cependant pas de cela. Et Matuidi corsait l'addition (4-0, 52e) puis Marquinhos clôturait le score et mettait un point final au calvaire monégasque (5-0,90e). Le PSG tentera donc d'enchaîner une nouvelle victoire en Coupe de France le 27 mai prochain face au SCO, tandis que Monaco rêvera de faire un doublé L1-Ligue des champions.