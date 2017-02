CdF : Monaco se sort d'un énorme piège, l'ASSE se fait plier

Dans : Coupe de France, Coupe, Monaco, ASSE.

L'AS Monaco s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, mais le club de la Principauté a quand même connu une très dure soirée face à Chambly. En effet, alors que l'ASM menait 3-0 contre le club de National, Chambly a réussi l'invraisemblable exploit de revenir à 3-3 juste avant le coup de sifflet final, Monaco étant en plus réduit à dix après l'expulsion de Raggi. Lors de la prolongation, le club de Jardim reprenait ses distances (3-5), mais Chambly réduisait encore le score (4-5). Cependant cette fois, l'ASM tenait son avantage et ne lâchait plus.

De son côté, l'AS Saint-Etienne a été châtié à Auxerre. Alors que l'AJA et les Verts étaient à 0-0 à la fin des 90 minutes, la formation bourguignonne balayait Sainté sur le score de 3 à 0 lors de la prolongation.

Tenu en échec (1-1) par Les Herbiers, Guingamp avait également besoin de la prolongation, et d'un but de Bodmer, qui vient de signer à l'En-Avant, pour s'en sortir (1-2).

Angers, venu à bout de Caen (3-1), s'est qualifié, tout comme Avranches, vainqueur de Fleury-Mérogis (1-0), St-Raphaël de Prix-Les-Mézières (1-0). La surprise est à mettre à l'actif du CA Bastia, qui a sorti Nancy (2-0).