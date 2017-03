CdF : Lille élimine cruellement Bergerac à la 94e minute

Dans : Coupe de France, Coupe, LOSC.

Dans le dernier huitième de finale de la Coupe de France, Lille a eu le plus grand mal à se défaire du petit poucet, Bergerac, mais au terme d'une fin de match de folie, le LOSC s'est imposé grâce à Eder (1-2).

Pour apaiser l'atmosphère de crise et surtout pour embellir sa fin de saison, le LOSC de Franck Passi avait à cœur de s'imposer à Libourne. Mais malgré une nette domination, avec de nombreuses occasions de Bahlouli (19e, 53e, 54e), d'Eder (27e, 43e), de Sliti (56e) et d'Amadou (60e), le club nordiste ne trouvait pas la faille dans un bloc défensif bas et discipliné. Mais à l'approche du dernier quart d'heure de jeu, Rony Lopes libérait les Dogues en marquant d'un ballon piqué suite à une passe en profondeur de Bissouma (0-1 à la 70e).

Après cette ouverture du score, les joueurs amateurs jetaient toutes leurs forces dans la bataille... Et le capitaine Kamissoko arrachait l'égalisation d'une tête sur un corner (1-1 à la 90+2e). Les 22 acteurs se dirigeaient donc vers la prolongation, mais Eder inscrivait finalement le but victorieux dans les toutes dernières secondes du temps additionnel d'une frappe croisée (1-2 à la 90+4e) avant l'expulsion finale de Pinto (90+5e). Malgré un turnover, Lille s'impose (1-2) et se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France, où les Lillois iront défier Monaco au Stade Louis II.