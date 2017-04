Angers s'offre un demi sur le compte de Bordeaux

Dans : Coupe de France, Coupe, Bordeaux, SCO.

En s'imposant logiquement 2 à 1 contre Bordeaux, Angers a rejoint Guingamp et Monaco en demi-finales de la Coupe de France.

Sur le papier, le match entre Angers et Bordeaux, ce mercredi soir au stade Raymond Kopa, était le plus serré des quarts de finale de la Coupe de France, et cela a été le cas. Dans un match plutôt accroché, le SCO a rapidement trouvé l'ouverture, Pepe adressant un centre parfait que Bérigaud reprenait du plat du pied et transformait en but (1-0, 8e). Clairement malmenés, les Girondins reprenaient peu à peu leurs esprits, et Sankharé laissé libre par la défense angevine gagnait son duel avec Letellier (1-1, 18e). Le ton était donné, mais Angers butait régulièrement sur un Carrasso des grands soirs.

Après la pause, le SCO repartait avec de belles intentions, et c'est logiquement que N'Doye redonnait l'avantage aux siens d'une frappe des 25 mètres (2-1, 67e). Bordeaux ne s'en laissait pas compter, mais cette fois c'est le portier des Girondins qui repoussait les tentatives girondines, à l'image de cette double intervention devant Malcolm et Pallois (80e). Les dernières minutes étaient palpitantes, mais finalement Angers s'imposait et obtenait son ticket pour le dernier carré de la Coupe de la France.