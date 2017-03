CdF : Le PSG au Stade de France, le beau geste d’Avranches

Dans : Coupe, Coupe de France, PSG.

Tombeur de Strasbourg (1-1, 6-5 t.a.b.), l’US Avranches affrontera le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France le mercredi 5 avril.

Peut-être l’occasion pour le club normand de mener une belle opération. En effet, le pensionnaire de National, dont le stade René Fenouillère ne répond pas aux attentes pour un tel événement, devrait logiquement recevoir les Parisiens à Michel d’Ornano, l’enceinte du Stade Malherbe Caen. Mais ce n’est pas le plan envisagé par Gilbert Guérin. De son côté, le président d’Avranches souhaite accueillir le PSG au Stade de France pour la bonne cause.

« On ferait quelque chose de caritatif, a expliqué le dirigeant à France Bleu. C’est le 100e anniversaire de la Coupe de France ! On peut inviter 40 000 enfants défavorisés, des gens qui ne verront jamais le Stade de France, qui ne verront jamais le Paris Saint-Germain parce que c’est trop cher. Nous on peut avoir une recette de 23 000 spectateurs au stade d’Ornano. On peut vendre 23 000 billets et le reste, pas en faire cadeau mais quasiment. » Mais l’outil de Saint-Denis étant réservé à la finale, la demande d’Avranches pourrait être refusée.