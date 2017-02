Youth League : Le but ahurissant d’un espoir barcelonais

Dans : Coupe d'Europe, Video.

C’est ce qui s’appelle clore un match en beauté. Opposé au Borussia Dortmund, le FC Barcelone a longtemps été mené avant d’accélérer. Au final, les Catalans se sont imposés 4-1 avec un dernier but remarquable signé de Jordi Mboula, ailier hispano-congolais qui fait partie des grands espoirs de la Masia. Et on comprend mieux pourquoi.