Real : Encore sifflé, Cristiano Ronaldo supplie les fans

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Déjà auteur d’un doublé au match aller, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo a ajouté trois réalisations lors du quart retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (4-2, a.p.).

Preuve que malgré les critiques, le Portugais reste l’homme fort des Merengue. Encore faudrait-il que les supporters s’en rendent compte… Car à Santiago Bernabéu, l’ancien joueur de Manchester United est régulièrement sifflé. C’était de nouveau le cas mardi soir, d’où la célébration de son premier but, et sa réaction lorsqu’une journaliste d’Antena 3 a évoqué l’idée d’une rue à son nom.

« Je demande simplement à ne pas être sifflé, parce que je donne toujours le maximum à chaque match et même si parfois je ne marque pas, j'essaie de travailler pour le Real Madrid, a réclamé CR7. Je veux retenir les aspects positifs. L'équipe a bien joué et je suis évidemment heureux d'avoir marqué ces buts. » Interrogé à sujet, l’entraîneur Zinédine Zidane, qui a connu la même situation, ne semblait pas surpris.

Zidane s’est fait une raison

« On voudrait qu'ils ne le sifflent plus. Mais c'est ainsi à Santiago Bernabéu, on le sait, a réagi le Français. Cristiano le sait aussi et reste tranquille. Il a répondu sur le terrain. » Insuffisant pour convaincre le public madrilène qui attend plus du nouveau Cristiano Ronaldo. Celui qui n’est plus capable d’effacer ses adversaires comme il le faisait auparavant, mais qui reste un redoutable finisseur.