TV : Pourquoi Canal+ va pleurer le 18 novembre

L'appel d'offres pour les droits de la Ligue des Champions à partir de 2027 est lancé, et l'UEFA fait tout pour que les diffuseurs classiques laissent leur place aux géants du net.

Diffuseur officiel et exclusif de la Ligue des Champions en France , Canal+ se régale de proposer cette compétition à ses abonnés. Non seulement la nouvelle formule prend assez bien par sa faculté à proposer des gros matchs d’entrée de jeu et plus de suspense que précédemment, mais en plus les clubs français se montrent à leur avantage, à l’image de la victoire du PSG ou des bons parcours de Brest et Lille la saison passée.

Un appel d'offre fait pour les géants du net

Malgré l’énorme somme posée pour récupérer ces droits, la chaine de Vincent Bolloré peut se frotter les mains. Mais pas trop longtemps car les géants du numérique sont invités à se positionner pour l’appel d’offres des droits pour la période de 2027 à 2031. Cet appel d’offre a été lancé le 13 octobre et connaitra son verdict le 18 novembre à 11h00 précises. Et il a de quoi faire peur à Canal+, car l’UEFA a prévu un lot regroupant les cinq plus grands pays européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) qui va forcément plaire à Amazon, Netflix, Youtube ou Apple TV.

Si jamais une somme globale était jugée suffisante par l’UEFA, l’instance européenne confierait au vainqueur le premier choix du match du mardi, les résumés des matchs de Ligue des Champions et Europa League, la Super Coupe d’Europe, et surtout la finale de la C1. Un Barça-PSG ou un Real Madrid-OM, aurait ainsi eu de grandes chances d’être diffusé ailleurs que sur Canal+.

Mauvaise nouvelle pour la chaine cryptée, l’UEFA est persuadée de trouver preneur pour ce lot nouvelle formule, Amazon étant par exemple très motivé par cette perspective pour se développer, et provoquer de nouveaux abonnements. Le danger pour Canal+ est donc de perdre l’exclusivité avec une offre impossible à atteindre, et le risque de ne plus diffuser toute la Ligue des Champions dans deux ans.