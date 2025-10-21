ICONSPORT_261406_1585

TV : Pourquoi Canal+ va pleurer le 18 novembre

TV21 oct. , 11:30
parGuillaume Conte
L'appel d'offres pour les droits de la Ligue des Champions à partir de 2027 est lancé, et l'UEFA fait tout pour que les diffuseurs classiques laissent leur place aux géants du net. 
Diffuseur officiel et exclusif de la Ligue des Champions en France, Canal+ se régale de proposer cette compétition à ses abonnés. Non seulement la nouvelle formule prend assez bien par sa faculté à proposer des gros matchs d’entrée de jeu et plus de suspense que précédemment, mais en plus les clubs français se montrent à leur avantage, à l’image de la victoire du PSG ou des bons parcours de Brest et Lille la saison passée. 

Un appel d'offre fait pour les géants du net

Malgré l’énorme somme posée pour récupérer ces droits, la chaine de Vincent Bolloré peut se frotter les mains. Mais pas trop longtemps car les géants du numérique sont invités à se positionner pour l’appel d’offres des droits pour la période de 2027 à 2031. Cet appel d’offre a été lancé le 13 octobre et connaitra son verdict le 18 novembre à 11h00 précises. Et il a de quoi faire peur à Canal+, car l’UEFA a prévu un lot regroupant les cinq plus grands pays européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) qui va forcément plaire à Amazon, Netflix, Youtube ou Apple TV. 
Si jamais une somme globale était jugée suffisante par l’UEFA, l’instance européenne confierait au vainqueur le premier choix du match du mardi, les résumés des matchs de Ligue des Champions et Europa League, la Super Coupe d’Europe, et surtout la finale de la C1. Un Barça-PSG ou un Real Madrid-OM, aurait ainsi eu de grandes chances d’être diffusé ailleurs que sur Canal+. 

Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

