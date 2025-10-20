ICONSPORT_273541_0105
Dembélé veut faire cracher le PSG, la star de Canal+ applaudit

PSG20 oct. , 12:00
parClaude Dautel
Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le clan Dembélé ont commencé pour une prolongation de contrat du Ballon d'Or 2025. L'attaquant français est très gourmand financièrement, et le PSG hésite à céder.
Deux ans après avoir rejoint le club de la capitale en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a pris une ampleur totalement inouïe au sein du Paris SG. Arrivé à l'époque où Kylian Mbappé régnait en maître au PSG, le Ballon d'Or 2025 a entamé les trois dernières saisons de son engagement avec Paris et l'heure des négociations pour une prolongation de contrat a commencé. La semaine passée, L'Equipe a révélé que l'entourage d'Ousmane Dembélé exigeait une très grosse hausse de salaire, pas loin des 30 millions d'euros que Neymar et Lionel Messi touchaient lorsqu'ils ont porté le maillot du Paris Saint-Germain. Et dans la foulée, Walid Acherchour affirmait que la future destination de Dembélé pourrait finalement être l'Arabie Saoudite si Nasser Al-Khelaifi n'acceptait pas de faire un très gros effort financier.

Le PSG doit faire l'effort pour prolonger Dembélé

Tandis qu'Ousmane Dembélé doit faire son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement de mardi à Leverkusen en Ligue des champions, après sa blessure en équipe de France, Bertrand Latour estime que le PSG doit faire des efforts pour conserver son attaquant vedette. Car le journaliste vedette de Canal+ comprend tout à fait que le clan Dembélé soit aussi exigeant sur le plan salarial pour le joueur de 28 ans, qui signera l'un de ses derniers gros contrats de sa carrière. « Les Dembélé peuvent considérer qu’en fait il y avait au PSG un joueur qui jusqu’il y a très peu de temps de cela (Ndlr : Kylian Mbappé) avait un salaire énormissime et n’avait pas gagné la Ligue des champions et pas gagné le Ballon d’Or avec le Paris Saint-Germain. Lui, il a permis au PSG, même s’il n’est pas le seul, de gagner ces trophées-là. Et donc il est en position de force », fait remarquer Bertand Latour, qui estime donc que les dirigeants parisiens devraient céder aux exigences de leur joueur vedette plutôt que de le voir partir.

Dembélé en course pour le Ballon d'Or 2026

Pour l'instant, le clan Dembélé n'a pas réagi à toutes ces rumeurs sur des négociations déjà en cours, sachant que le Ballon d'Or 2025 doit surtout confirmer cette saison qu'il n'aura pas été une étoile filante dans l'histoire de ce trophée. Avec la Ligue des champions et la prochaine Coupe du Monde en 2026, Ousmane Dembélé peut définitivement entrer dans l'histoire et convaincre ses employeurs qu'il mérite une hausse de salaire.
