Harry Kane Pacho
H

Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG

TV20 oct. , 13:20
parClaude Dautel
1
Le 4 novembre prochain, le Paris Saint-Germain recevra le Bayern Munich au Parc des Princes, pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Un match qui a lieu à la date anniversaire de la naissance de Canal+. Alors la chaîne cryptée fera un cadeau aux amateurs de football ce soir-là.
Le 4 novembre 1984, Canal+ était lancé en France, devenant ce qui à l'époque la quatrième chaîne. Depuis, la chaîne a énormément grandi, mais a toujours gardé le football dans ses programmes vedettes, même si ce n'est plus la Ligue 1, mais la Ligue des champions. Pour diffuser les compétitions européennes, C+ paie 480 millions d'euros par an à l'UEFA, et forcément les soirées de Ligue des champions et d'Europa League sont devenues des enjeux énormes. Mais, le 4 novembre prochain, la chaîne cryptée a décidé de faire un sacré cadeau à ceux qui aiment le football, et surtout aux fans du PSG qui ne pourront pas aller au Parc des Princes pour voir le choc face au Bayern Munich. Les audiences risquent d'être colossales ce soir là.

Canal+ offre deux affiches énormes dans un multiplex de fou

En effet, le compte spécialisé En Pleine Lucarne révèle que pour cette soirée du 4 novembre, Canal+ diffusera totalement en clair, et donc gratuitement, un multiplex de Ligue des champions, avec l'affiche PSG-Bayern en fil conducteur, mais également l'autre énorme choc de cette quatrième journée C1 entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Un événement rarissime de la part de la chaîne cryptée, au moment précis où l'UEFA vient de lancer l'appel d'offres pour les droits de la Ligue des champions et de l'Europa League pour la période 2027-2030. Un appel d'offres qui pourrait mettre à mal l'exclusivité que Canal+ a sur les coupes européennes, puisque l'instance européenne du football veut vendre à un opérateur mondial le plus gros match de chaque journée de Ligue des champions. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_253870_0011
Liga

Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid

ICONSPORT_274074_0148
PSG

PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris

ICONSPORT_253464_0112
OM

L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre

Fil Info

14:00
Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid
13:40
PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris
13:00
L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre
12:40
L’OL se prive d’une pépite, à quoi joue Paulo Fonseca ?
12:20
L’OM sanctionne durement un de ses joueurs
12:00
Dembélé veut faire cracher le PSG, la star de Canal+ applaudit
11:32
Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen
11:30
Lille a recruté le « Ronaldo marocain », il écrase la Ligue 1

Derniers commentaires

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES

OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading