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TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès confirme la mauvaise nouvelle

TV
parCorentin Facy
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La LFP espère entre 350 et 400 millions d’euros pour les droits TV de la Ligue 1, pour lesquels un appel d’offres a été lancé et court jusqu’au 3 décembre prochain. Un retour de Canal+ est espéré.
Diffusé depuis près de deux ans sur Ligue1+, le championnat de France s’apprête à vivre un nouveau changement majeur. Un appel d’offres a effectivement été lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la commercialisation des droits TV de 100% de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Cet appel d’offres court jusqu’au 3 décembre prochain et Vincent Labrune espère qu’un acteur sera prêt à poser entre 350 et 400 millions d’euros sur la table. Un retour du binôme de l’époque composé de Canal+ et de BeInSports est espéré du côté de la LFP et des présidents de clubs. Un scénario peu probable selon Pierre Ménès, tout du moins pour la somme espérée par les instances de la Ligue 1.

400 ME pour la Ligue 1, Pierre Ménès n'y croit pas

« 350 à 400 ME pour les droits TV de la Ligue 1 ? Je suis très inquiet… Ce n’est pas nouveau quand je dis que je suis inquiet. Je me base sur la dernière expérience de Prime Video qui avait 8 matchs sur 10 pour 250 millions d’euros et qui n’a même pas été foutu d’équilibrer cet achat. Il n’y a pas de modèle économique… La plateforme qui va proposer des sous pour la Ligue 1, elle va chercher d’autres choses que de l’argent direct » a analysé l’ancien journaliste de la chaîne cryptée sur YouTube, avant de poursuivre.

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« Elle va chercher de l’apport d’abonnés en plus ou une notoriété supplémentaire. Il est évident que si Canal+ venait à reprendre la Ligue 1, il ne resterait plus rien aux autres plateformes. Que Disney+ se soit positionné sur la Liga, ce n’est pas anodin. Mais 350 ou 400 millions d’euros, ça me paraît totalement irréaliste » a argumenté Pierre Ménès sur sa chaîne Pierrot le Foot. La question est maintenant de savoir si Canal+ participera à cet appel d’offres pour récupérer les droits TV de la Ligue 1 et si oui, pour quel prix. Deux éléments cruciaux qui ne seront dévoilés qu’à la fin de l’appel d’offres dans un peu moins d’un mois.
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