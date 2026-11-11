EdF : Zidane et Mbappé en froid, L'Equipe contesté

Dans son édition du jour, L’Equipe fait état d’une relation distante entre Zinedine Zidane et son capitaine Kylian Mbappé. De quoi s’inquiéter pour l’avenir de l’équipe de France ? Pas forcément.

Très proche de Didier Deschamps durant l’intégralité du mandat de l’ex-sélectionneur, Kylian Mbappé découvre à présent Zinedine Zidane. Le rassemblement précédent n’a pas vraiment donné l’occasion aux deux hommes de nouer une relation forte puisque l’avant-centre du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait après le premier des quatre matchs de Ligue des Nations. Malgré cette faible expérience en commun, L’Equipe affirme déjà que la relation entre Zidane et Mbappé n’est pas au beau fixe.

Zidane et Mbappé, tout va bien ?

Le quotidien national affirme que l’entente entre les deux hommes est bien moins harmonieuse que celle de Mbappé avec Deschamps. Le positionnement de Mbappé, exilé à gauche par Zidane, serait aussi au coeur des tensions. Reste que sur les réseaux sociaux, on peine à croire à un début de guerre froide entre le sélectionneur français et son capitaine. Plusieurs images captées à l’entraînement tendent à montrer que les deux hommes s’entendent plutôt bien. La version de L’Equipe est dès lors fragilisée et contestée par les internautes.

« ‘Selon L’Equipe’, je me suis arrêté là », « Arrêtez avec vos conneries… et votre conditionnel… » ou encore « Zidane qui sourit de tout son visage avec Mbappé la relation se passe mal askip. Il faut arrêter de mentir pour du buzz » peut-on lire sur X, où les supporters de l’équipe de France peinent à croire aux théories de L’Equipe quant à une potentielle relation glaciale entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé en équipe de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus et le capitaine tricolore auront sans doute à coeur de prouver à l’occasion des matchs contre la Turquie et l’Italie que tout va bien entre eux et que les Bleus resteront sur l’excellente dynamique entamée lors du rassemblement précédent.