OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

Les efforts exigés par Frank McCourt et la DNCG vont devoir se poursuivre cet hiver à l’OM, où des départs seront encore nécessaires pour renflouer les caisses.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a plus du tout l’intention de financer à perte et de façon infinie le train de vie du club phocéen et a exigé une énorme cure d’austérité l’été dernier. Les efforts commencent à payer avec une masse salariale qui a diminué de près de 100 millions d’euros. La DNCG réclame encore des ventes au mois de janvier et la direction sportive de l’OM va devoir s’y plier car Frank McCourt ne veut plus avoir besoin de remettre au pot.

Il faut dire que l’Américain a avalé assez de couleuvres depuis son arrivée à Marseille en 2016, où il a englouti près de 800 millions de dollars (700 millions d’euros). Vincent Moscato estime par conséquent qu’il est logique que les dirigeants olympiens se serrent la ceinture pour repartir sur un projet sain dans lequel le propriétaire américain n’aura plus à se saigner chaque été pour la survie de son club.

« Il faut essayer de ne pas trop parler quand on parle de l’oseille des autres. McCourt a quand même mis 800 millions (depuis son arrivée à l’OM). 800 millions de dollars, soit environ 700 millions d’euros ! On se rend compte ? Comment on peut lui dire de mettre encore plus de sous ? Les dirigeants essaient de faire une cure d’austérité, il faut qu’ils se séparent encore d’un mec ou deux. En plus, l’OM a des résultats, on ne va pas encore demander à McCourt de remettre un coup sauf si lui a envie de le faire » estime l’animateur du Super Moscato Show sur RMC avant de conclure.

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