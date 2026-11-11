Aller au contenu
OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

OM
parCorentin Facy
8
Ajouter comme source préférée sur Google
Les efforts exigés par Frank McCourt et la DNCG vont devoir se poursuivre cet hiver à l’OM, où des départs seront encore nécessaires pour renflouer les caisses.
Le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a plus du tout l’intention de financer à perte et de façon infinie le train de vie du club phocéen et a exigé une énorme cure d’austérité l’été dernier. Les efforts commencent à payer avec une masse salariale qui a diminué de près de 100 millions d’euros. La DNCG réclame encore des ventes au mois de janvier et la direction sportive de l’OM va devoir s’y plier car Frank McCourt ne veut plus avoir besoin de remettre au pot.
Il faut dire que l’Américain a avalé assez de couleuvres depuis son arrivée à Marseille en 2016, où il a englouti près de 800 millions de dollars (700 millions d’euros). Vincent Moscato estime par conséquent qu’il est logique que les dirigeants olympiens se serrent la ceinture pour repartir sur un projet sain dans lequel le propriétaire américain n’aura plus à se saigner chaque été pour la survie de son club.
« Il faut essayer de ne pas trop parler quand on parle de l’oseille des autres. McCourt a quand même mis 800 millions (depuis son arrivée à l’OM). 800 millions de dollars, soit environ 700 millions d’euros ! On se rend compte ? Comment on peut lui dire de mettre encore plus de sous ? Les dirigeants essaient de faire une cure d’austérité, il faut qu’ils se séparent encore d’un mec ou deux. En plus, l’OM a des résultats, on ne va pas encore demander à McCourt de remettre un coup sauf si lui a envie de le faire » estime l’animateur du Super Moscato Show sur RMC avant de conclure.

Moscato dézingue Longoria et Benatia

« Il y a une petite équipe d’escrocs qui est partie et maintenant, ça sent bon avec Bruno Genesio, avec le nouveau président Stéphane Richard. On ne l’entend jamais, ça veut dire qu’il bosse, tant mieux, qu’il continue à bosser, ça repart sur des trucs sains. Il faut serrer financièrement en gardant les mecs essentiels. Mais les salaires, il faut se rendre compte de ce que les gens avant ont fait avec des joueurs à 400 ou 500.000 euros par mois dans une Ligue 1 qui vaut quedal » analyse Vincent Moscato. Reste que pour Bruno Genesio, voir un ou deux nouveaux joueurs s’en aller cet hiver risque d’être très difficile à avaler après un été déjà chaotique marqué par de nombreux départs et aucune recrue en contrepartie.
Articles Recommandés
Capture d’écran 2026-11-11 à 15.54.01
OM

Il brille avec la France, l’OM va le faire exploser

Un Celebre Argentin Au Psg Ca Va Faire Polemique
PSG

Un célèbre Argentin au PSG, ça va faire polémique

Tv La Ligue 1 Sur Canal Pierre Menes Confirme La Mauvaise Nouvelle
TV

TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès confirme la mauvaise nouvelle

Edf Zidane Galere Apres La Boulette De La Fff
Equipe de France

EdF : Zidane galère après la boulette de la FFF

Fil Info

Il brille avec la France, l’OM va le faire exploser
Un célèbre Argentin au PSG, ça va faire polémique
TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès confirme la mauvaise nouvelle
EdF : Zidane galère après la boulette de la FFF
TV : Italie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Lens fonce sur l’improbable pari Rudi Garcia
L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1
EdF : Zidane et Mbappé en froid, L'Equipe contesté
Plus aucun doute, le PSG va sanctionner Safonov

Derniers commentaires

L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1

L'OM finira minimum à la 8ème place et l'OL va te faire pleurer toute cette saison. Mdr

OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

le mec s'obstine mais son club est dans la même merde et derrière au classement qui plus est

L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1

C'est qui Zack Nani ?

OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

800 millions et abdelli maupay ulyse garcia dans l'équipe !! On devrait lui dire merci en plus ?? Il mérite rien d'autres qu'une papinade derriere la nuque

L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1

L'ol ne fait plus de podium depuis 7 ans et je doute que ça change cette année 😁

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading