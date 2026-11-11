L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Carlos Vicens va tenter de mettre ses idées en place. Mais sa philosophie de jeu pourrait se heurter aux caractéristiques de la Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais ne compte pas révolutionner son jeu. Après le départ soudain de Paulo Fonseca, le club rhodanien mise sur un entraîneur aux idées similaires. Carlos Vicens aime aussi voir ses équipes contrôler les matchs avec le ballon dans les pieds. La description peut paraître séduisante. Mais elle ne rassure pas Zack Nani. Au contraire, l’observateur des Gones se montre sceptique sur la nomination de l’Espagnol.

Le diffuseur des matchs de l’équipe de France Espoirs se demande si la philosophie de Carlos Vicens sera compatible avec les périlleux déplacements que lui réserve la Ligue 1. « C'est clair que c'est un pari risqué, a prévenu le streamer sur RMC. Je vais être honnête, Carlos Vicens, sur le papier, il peut te rappeler Robert Moreno. Il avait coaché à Monaco, c'était le pari un peu sympathique sur quelqu'un qui avait été adjoint de Luis Enrique, qui avait pris l'intérim avec l'Espagne. »

« Ça s'était mal passé pour Monaco et actuellement Robert Moreno est avec la Corée du Sud et avant ça, il était à Sotchi. Donc autant vous dire que ça n'a pas complètement fonctionné, a rappelé Zack Nani. Après, Carlos Vicens a au moins pour lui la réussite à Braga. Mais la Ligue 1 c'est un jeu différent. Tu peux venir avec de bonnes idées, avec une volonté du pressing, de jouer haut, mais il y a un moment où tu vas découvrir des matchs à l'extérieur compliqués comme au Moustoir, et où les belles idées de jeu peuvent se faire renverser par Ludovic Ajroque où je ne sais quel vieux briscard de Ligue 1. » Pour ses débuts, le successeur de Paulo Fonseca sera attendu à Lille, un autre déplacement difficile.