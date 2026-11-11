Lens : Cahuzac viré par le boss, Leca va le suivre
Lens•
parEric Bethsy
Victime de ses mauvais résultats, à commencer par l’humiliation contre Côme (9-1) en Ligue des Champions la semaine dernière, Yannick Cahuzac va prendre la porte. Le propriétaire du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian privilégie un changement d’entraîneur et ne tardera pas à se tourner vers le directeur sportif Jean-Louis Leca.
Avant même le début de l’hiver, le Racing Club de Lens va connaître son troisième entraîneur de la saison. Yannick Cahuzac, qui avait rapidement remplacé l’Allemand Dino Toppmöller à cause de tensions dans le staff, n’a pas non plus fait long feu. De son côté, l’ami du directeur sportif Jean-Louis Leca paye les mauvais résultats de ces dernières semaines. Les trois défaites consécutives toutes compétitions confondues ont laissé des traces.
Et pour cause, juste après le derby perdu à Lille (1-0), les Sang et Or ont été humiliés à domicile par Côme en Ligue des Champions. La série aurait pu inciter la direction sportive à prendre des mesures fortes sachant que les supporters manifestent leur colère. Mais c’est bien Joseph Oughourlian qui a sévi. Le président et actionnaire du Racing Club de Lens a lui-même décidé de se séparer de Yannick Cahuzac. Rien de rassurant pour Jean-Louis Leca. Au-delà de la séparation avec son ami, l’intervention du patron ne peut que fragiliser sa position en interne.
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Le propriétaire a senti la nécessité d’agir à sa place après plusieurs décisions contestables. Il est vrai que le directeur sportif s’est trompé sur deux entraîneurs, sans compter le recrutement inefficace cet été. Ses décisions pourraient finir par lui coûter cher si les Lensois ne parviennent pas à redresser la barre sur le terrain. Il serait étonnant que Joseph Oughourlian apparaisse à nouveau pour éjecter un troisième coach cette saison. Si nécessaire, le prochain fusible sera probablement Jean-Louis Leca, plus que jamais sous pression.
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