EdF : Zidane galère après la boulette de la FFF

Pour ses débuts sur le banc tricolore, Zinédine Zidane avait rapidement pointé les manques de l’équipe de France sur les postes de latéraux. Une faille liée aux critères longtemps établis par la Fédération Française de Football.

La convocation surprise de Saël Kumbedi en dit long sur le réservoir de l’équipe de France . Comme Zinédine Zidane l’indiquait lui-même lors de son premier rassemblement, les Bleus sont confrontés à un manque évident sur les postes de latéraux. Un phénomène étrange étant donné que les autres secteurs sont bien fournis. Alors comment expliquer cette faille ? Pour Christian Damiano, le problème vient des critères décidés par la Fédération Française de Football.

L’ancien formateur à l’INF Clairefontaine se souvient que les jeunes moins doués techniquement étaient vite écartés dans les années 90. « Le défenseur un peu rustre, raide et un peu en difficulté sur le plan technique était malheureusement éliminé, a raconté le technicien à RMC. On est parti sur ces critères-là mais il fallait à un moment accepter de prendre quelques joueurs avec la rusticité d’un défenseur mais qui sont nécessaires et indispensables. Aujourd'hui, on se rend compte que les latéraux, on n'en a pratiquement pas. Ce sont des milieux de terrain qui sont convertis. »

« Dans les centres fédéraux, tout le monde a travaillé avec la même méthodologie, mais ils n'ont pas suffisamment évolué après dans le sens où il fallait aussi penser à une ligne de défense, a poursuivi Christian Damiano. Dans le recrutement, on n’a pas pris en compte quelques joueurs, peut-être moyens sur le plan technique, mais défenseurs dans l'âme. Ça a été une lacune du fonctionnement qui n'a pas été ensuite améliorée dans le temps. » La formation française a donc tout intérêt à revoir ses priorités pour ces postes moins populaires aux yeux des jeunes.