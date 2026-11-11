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EdF : Mbappé vers un forfait, Zidane appelle Mayulu

EdF : Mbappé vers un forfait, Zidane appelle Mayulu

Equipe de France
parEric Bethsy
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Gêné par une douleur aux ischios, Kylian Mbappé pourrait déclarer forfait pour le match de Ligue des Nations en Italie jeudi. Son absence réduirait considérablement les choix possibles de Zinédine Zidane en pointe, où seul Eli-Junior Kroupi, qui revient de blessure, représente un spécialiste du poste. C’est pourquoi le sélectionneur de l’équipe de France a officiellement convoqué Senny Mayulu. Le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain sera chipé aux Espoirs avec qu’il a débuté le rassemblement. Une belle récompense pour le Parisien auteur de belles performances dans la capitale, notamment en attaque, et qui profitera de sa première convocation chez les Bleus.

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