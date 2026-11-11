EdF : Mbappé vers un forfait, Zidane appelle Mayulu

OM : « McCourt a mis 800 millions », il n'injectera plus un euro

Si Mc Court a mis 700 millions d'euros en 10 ans c'est quand même lui le premier responsable. Il a dit amen à Longoria pendant des années. C'est quand même lui donnait l'accord pour les dépenses. C'est lui qui bouchait la trésorerie tous les ans devant la DNCG. Maintenant qu'il ne vienne pas se plaindre du sportif s'il ne met plus un kopeck dans l'OM. C'est tout ce que l'on lui demande. Surtout si encore deux ou trois joueurs sont appelés à partir au mercato d'hiver.