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TV : La Chaîne L'Equipe va couper des têtes...et des émissions

TV04 juil. , 9:30
parClaude Dautel
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Après l'épisode France Pierron, qui lui a valu des critiques, la direction de la chaîne L'Equipe a présenté sa rentrée. L'occasion de changer des têtes et de réviser les programmes du média appartenant au quotidien sportif.
Les fans de France Pierron sont rassurés, la journaliste sera bien de retour à l'antenne de la chaîne L'Equipe le 24 août prochain. Même si dans un entretien accordé à son média, le directeur général du pôle télé de L'Équipe lui colle un gros coup de règle sur les doigts. « Je n'attends pas d'un ou d'une journaliste, à la tête d'une émission, qu'il ou elle fasse un édito ou un billet d'humeur. On lui demande de lancer le débat, de l'orienter vers tel ou tel chroniqueur et d'apporter de la nuance quand c'est nécessaire. Et certainement pas d'en faire une séquence personnelle », prévient Vincent Broussard. Même si France Pierron sera là, d'autres intervenants de la chaîne vont disparaître des écrans. « Voir un chroniqueur changer d'émission d'un jour à l'autre, ça crée de la confusion pour le téléspectateur et ça ne se voit nulle part ailleurs. Nous avons besoin de créer de vraies bandes, avec des visages récurrents. Certains seront plus présents à l'antenne, d'autres moins et d'autres ne seront plus là », prévient le DG de la chaîne L'Equipe.
Certains seront plus présents à l'antenne, d'autres moins et d'autres ne seront plus là
- Vincent Broussard, directeur général de la chaîne L'Equipe
Sur le plan pratique, on apprend dans cet entretien que la légendaire émission L'Equipe du Soir sera impactée par des changements. Ainsi, les émissions du samedi et du dimanche vont tout simplement passer à la trappe. « L'Équipe du Soir, la plus claire dans son positionnement - des débats et de l'opinion - sera un peu modernisée dans ses codes. Elle ne sera plus diffusée le dimanche et le lundi, on se concentrera sur les autres jours, plus porteurs en termes d'audience », ajoute Vincent Broussard. Ce dernier en profite pour préciser que désormais sa chaîne va tout faire pour être à une parité totale entre les hommes et les femmes à l'antenne et que désormais on ne verra plus une seule émission où ce sont uniquement des hommes qui débattent.

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C'est marrant parce que moi je regardais essentiellement cette émission le dimanche soir après le match du dimanche. Il faut croire que j'étais le seul !

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regarde les transferts en angleterre tous a plus de 100 millions pour des joueurs qui ont fais beaucoup moins que lui^^

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Ce n'était pas Argentine Cap-Vert, mais Argentine FIFA. La Var était volontairement coupée.

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Vraiment du grand n'importe quoi là à ok1 moment il vaut sà

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