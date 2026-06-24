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TV : TF1 ne regrette pas le Mondial 2026

TV24 juin , 20:00
parEric Bethsy
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En concurrence avec M6, TF1 n’a pas obtenu les droits TV du Mondial 2026. Avec du recul, ce n’est pas vraiment une déception pour le président du groupe Rodolphe Belmer.
Les chiffres sont flatteurs pour l’équipe de France. Alors que le match face à l’Irak (3-0) s’est terminé à 2h48 du matin, M6 a réuni en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs devant cette rencontre dans la nuit de lundi à mardi. C’est dire l’engouement des Français pour cette Coupe du monde 2026. De quoi nourrir des regrets chez TF1 ? Pas du tout, répond le président du groupe Rodolphe Belmer, qui a perdu la bataille des droits TV du Mondial contre M6.
On a choisi de s'arrêter à un certain niveau
- Rodolphe Belmer, PDG de TF1
« C'est un choix qu'on a fait, s’est expliqué le dirigeant sur France Inter. Les droits sportifs, c'est comme le sport, c'est un peu une compétition et c'est celui qui met le plus d'argent qui l'emporte. Et en l'occurence, on a choisi de s'arrêter à un certain niveau dans la somme qu'on était prêts à mettre pour pouvoir offrir cette compétition aux Français et notre concurrent M6 a mis plus d'argent que nous et l'a donc emporté. Il faut être beau joueur. Maintenant ils ont le programme qui marche correctement et on est très contents que les Français regardent le foot sur M6 et surtout que M6 ait accepté de faire ce cadeau aux Français. »
On peut évidemment douter de la sincérité de Rodolphe Belmer, lequel a tenu à rappeler le répertoire de sa chaîne. « TF1 a énormément de droits sportifs. On a le contrat de l'équipe de France de foot jusqu'en 2028, on a l'Euro de foot en exclusivité, on a maintenant beaucoup de droits de rugby, dont les droits en exclusivité de la prochaine Coupe du monde de rugby, donc on a un énorme patrimoine de droits sportifs. Quelques fois, il y a des droits qui nous échappent, et c'est comme ça, c'est la loi du sport », a relativisé le président de la Une, qui risque de voir les audiences du concurrent grimper si les Bleus vont loin dans le tournoi.
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