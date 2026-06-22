TV : L'Equipe lâche France Pierron, ce chroniqueur est écoeuré

non merci. trop d'embrouilles lui.
L année dernière Lyon a été maintenu en L1 mais ils avaient un encadrement salariale et ils ont quand même recruté des joueurs a petit salaire
Si tu vend les gros salaires ca te laisse de la place de faire venir des petits salaires
T’es a 1 saison de retard mon gros😂
Bah avec ces trans complètement disqualifiés pourtant pour être un parent équilibré c'est plus que dans l'air....
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Soutien (et heureusement) à @francepierron. On peut ne pas être d'accord, c'est de toute façon à chaque couple d'en décider mais elle a parlé selon son expérience personnelle et personne n'est à sa place, à elle non plus. Quant à servir de punching-ball, c'est juste horrible.