TV : L'Equipe lâche France Pierron, ce chroniqueur est écoeuré

La journaliste de la Chaîne L’Equipe France Pierron est dans la tourmente depuis ses propos sur Jérémy Doku. Chroniqueur de l’Equipe du Soir, Grégory Schneider est affligé par la proportion que prennent les évènements.

Personne ne l’avait vu venir et pourtant, la polémique a enflammé les réseaux sociaux et a fait un buzz énorme. Sur le plateau de l’Equipe de Choc, la journaliste France Pierron a évoqué le possible départ de Jérémy Doku auprès de sa femme enceinte afin de vivre l’accouchement. Conséquence directe, le Belge pourrait manquer un ou plusieurs matchs de la Coupe du monde pour assister à cet heureux évènement.

Un scénario presque honteux pour France Pierron , laquelle a fait part de son désaccord avec la position du footballeur de Manchester City. Des propos forts qui ont choqué la direction de la Chaîne L’Equipe à tel point que la journaliste a été écartée de l’antenne. Une mesure très forte de la part du média, qui scandalise l’un de ses chroniqueurs Grégory Schneider.

Sur son compte X, le journaliste de Libération qui intervient régulièrement dans l’Equipe du Soir a fait part de son soutien à sa consoeur. « Soutien (et heureusement) à @francepierron . On peut ne pas être d'accord, c'est de toute façon à chaque couple d'en décider mais elle a parlé selon son expérience personnelle et personne n'est à sa place, à elle non plus. Quant à servir de punching-ball, c'est juste horrible » a publié sur X le journaliste.