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L’OL et l’OM provoquent un séisme en Turquie

Mercato15 mai , 20:30
parEric Bethsy
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Régulièrement opposés sur le marché des transferts, Lyon et Marseille se retrouvent sur une piste commune en Turquie. Les deux Olympiques sont cités parmi les admirateurs d’Ismail Yuksek. Du côté de Fenerbahçe, la perspective d’un départ du milieu de terrain crée pas mal d’agitation.
Avant la dernière journée de Ligue 1 dimanche, beaucoup d’équipes ignorent encore ce que leur réserve le dénouement de la saison. Leur classement final déterminera en partie la feuille de route à suivre cet été. Cela vaut notamment pour Lyon et Marseille qui espèrent disputer la meilleure compétition européenne possible. En attendant, leurs directions respectives travaillent sur différents scénarios et commencent à creuser des pistes à l’approche du mercato estival. Ainsi, les deux Olympiques, habitués à se retrouver sur les mêmes dossiers, vont à nouveau s’affronter avec une belle opportunité à la clé.

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Les deux candidats à l’Europe sont effectivement cités parmi les courtisans d’Ismail Yuksek. D’après le média local Türkiye Gazetesi, le milieu défensif de 27 ans a décidé de quitter Fenerbahçe, d’où les tentatives de Lyon, Marseille, Stuttgart et Brighton en Angleterre. Ces approches créent pas mal d’agitation du côté d’Istanbul où personne ne s’attendait aux envies d’ailleurs de l’international turc (31 sélections). L’ancien joueur de Gölcükspor, très apprécié pour sa combativité, est présenté comme le chouchou des supporters.
La perspective de son départ est donc mal vécue, d’autant que l’information tombe en pleine élection présidentielle à Fenerbahçe. A deux ans de la fin de son contrat, Ismail Yuksek sera difficile à retenir, lui qui souhaite obtenir un temps de jeu supérieur et s’éloigner de la concurrence des Français Mattéo Guendouzi et N’Golo Kanté. Lyon et Marseille vont tenter de profiter de la situation même si le site de Transfermarkt estime le prix du joueur à 15 millions d’euros. Un montant important pour les deux clubs de Ligue 1.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
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353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
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3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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18
Metz
163337233276-44

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