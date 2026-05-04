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Laure Boulleau exige une autre femme au Canal Football Club

Ligue 104 mai , 11:30
parHadrien Rivayrand
5
Laure Boulleau est depuis quelques années déjà une figure importante du Canal Football Club. Un rôle qu’elle apprécie, malgré les critiques auxquelles elle peut parfois faire face.
Le Canal Football Club n’est pas une émission qui se porte au mieux, mais elle peut toujours compter sur des figures fortes dans ses rangs. Laure Boulleau en fait notamment partie. Consultante sur la chaîne cryptée depuis plusieurs années, elle compte beaucoup de fans mais aussi des détracteurs, parfois peu nuancés dans leurs critiques. Dans les colonnes du magazine Télé Star, Laure Boulleau s’est d’ailleurs confiée sur son rôle au sein du Canal Football Club.

Laure Boulleau souhaite l'arrivée d'une autre femme au CFC 

L’ancienne joueuse, passée notamment par le PSG durant sa carrière, a notamment plaidé pour l’arrivée d’une autre femme au sein du CFC : « Évidemment, je plaide pour l’arrivée d’une autre femme au Canal Football Club. Quand j’ai commencé à ce poste, j’espérais donner l’exemple. Je me sentais investie d’une grande responsabilité. C’était nouveau qu’une fille parle des mecs. Si j’avais été mauvaise, ce serait retombé sur nous toutes ! Cela étant, je reconnais qu’en étant la seule femme, j’ai été très chouchoutée. »
Reste à savoir si cet appel sera entendu par Canal+ et les équipes du CFC. Les audiences sont en baisse, même si l’émission reste pour l’instant maintenue à l’antenne. L’arrivée de nouvelles têtes pourrait d’ailleurs permettre de redynamiser le format.

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En attendant, Laure Boulleau sera bien présente avec l’équipe du Canal Football Club (Canal Champions Club les soirs de Ligue des champions) la semaine prochaine pour couvrir les demi-finales retour de la Ligue des champions. La rencontre entre le Bayern Munich et le PSG est déjà au centre de toutes les attentions. Canal+ prévoit sans doute un dispositif exceptionnel pour proposer une couverture à la hauteur de l’événement et des attentes de ses abonnés fans de football.
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Ligue 1

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Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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