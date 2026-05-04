Laure Boulleau exige une autre femme au Canal Football Club

Laure Boulleau est depuis quelques années déjà une figure importante du Canal Football Club. Un rôle qu’elle apprécie, malgré les critiques auxquelles elle peut parfois faire face.

Télé Star, Laure Boulleau s’est d’ailleurs confiée sur son rôle au sein du Canal Football Club. Le Canal Football Club n’est pas une émission qui se porte au mieux, mais elle peut toujours compter sur des figures fortes dans ses rangs. Laure Boulleau en fait notamment partie. Consultante sur la chaîne cryptée depuis plusieurs années, elle compte beaucoup de fans mais aussi des détracteurs, parfois peu nuancés dans leurs critiques. Dans les colonnes du magazine, Laure Boulleau s’est d’ailleurs confiée sur son rôle au sein du Canal Football Club.

Laure Boulleau souhaite l'arrivée d'une autre femme au CFC

L’ancienne joueuse, passée notamment par le PSG durant sa carrière, a notamment plaidé pour l’arrivée d’une autre femme au sein du CFC : « Évidemment, je plaide pour l’arrivée d’une autre femme au Canal Football Club. Quand j’ai commencé à ce poste, j’espérais donner l’exemple. Je me sentais investie d’une grande responsabilité. C’était nouveau qu’une fille parle des mecs. Si j’avais été mauvaise, ce serait retombé sur nous toutes ! Cela étant, je reconnais qu’en étant la seule femme, j’ai été très chouchoutée. »

Reste à savoir si cet appel sera entendu par Canal+ et les équipes du CFC. Les audiences sont en baisse, même si l’émission reste pour l’instant maintenue à l’antenne. L’arrivée de nouvelles têtes pourrait d’ailleurs permettre de redynamiser le format.

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En attendant, Laure Boulleau sera bien présente avec l’équipe du Canal Football Club (Canal Champions Club les soirs de Ligue des champions) la semaine prochaine pour couvrir les demi-finales retour de la Ligue des champions. La rencontre entre le Bayern Munich et le PSG est déjà au centre de toutes les attentions. Canal+ prévoit sans doute un dispositif exceptionnel pour proposer une couverture à la hauteur de l’événement et des attentes de ses abonnés fans de football.