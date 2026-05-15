OM : Greenwood négocie son départ depuis un mois

Désireux de rester à l’OM selon ses mots prononcés aux trophées UNFP, Mason Greenwood souhaite en réalité quitter Marseille. L’entourage de l’Anglais s’active pour lui trouver une porte de sortie.

Mason Greenwood va-t-il quitter l’Olympique de Marseille après deux saisons très prolifiques en France, durant lesquelles il a chaque fois terminé meilleur buteur de l’OM et deuxième meilleur buteur de Ligue 1 ? La question se pose après la saison chaotique des Phocéens, 6es du championnat à l’aube de l’ultime journée et alors que Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait une relation très forte, n’est plus au club depuis le mois de février.

Face aux médias lors de la soirée des trophées UNFP, Mason Greenwood a lancé un message fort sur son avenir, indiquant qu’il espérait rester à l’OM. La réalité est un peu différente si l’on se fie aux informations de la Minute OM, généralement bien informée sur l’actualité du club olympien. « Comme nous vous l’annoncions il y a une dizaine de jours, Mason Greenwood a toujours des envies de départ. À date son choix n’a pas changé » explique le compte spécialisé sur X avant de poursuivre au sujet de l’attaquant formé à Manchester United.

L'entourage de Greenwood s'active

« Son entourage discute avec des clubs européens et des clubs du Golfe depuis un mois. Un départ cet été est plus que probable » ajoute La Minute OM. Pour les dirigeants olympiens, un transfert de Mason Greenwood représenterait une grosse perte sportive… mais aussi une excellente nouvelle sur le plan financier. A l’heure où l’Olympique de Marseille enregistre des pertes colossales et va manquer la qualification en Ligue des Champions, le départ de l’Anglais pour au moins 50 millions d’euros ne serait pas négligeable.