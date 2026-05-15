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OM : Greenwood négocie son départ depuis un mois

OM15 mai , 20:00
parCorentin Facy
4
Désireux de rester à l’OM selon ses mots prononcés aux trophées UNFP, Mason Greenwood souhaite en réalité quitter Marseille. L’entourage de l’Anglais s’active pour lui trouver une porte de sortie.
Mason Greenwood va-t-il quitter l’Olympique de Marseille après deux saisons très prolifiques en France, durant lesquelles il a chaque fois terminé meilleur buteur de l’OM et deuxième meilleur buteur de Ligue 1 ? La question se pose après la saison chaotique des Phocéens, 6es du championnat à l’aube de l’ultime journée et alors que Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait une relation très forte, n’est plus au club depuis le mois de février.
Face aux médias lors de la soirée des trophées UNFP, Mason Greenwood a lancé un message fort sur son avenir, indiquant qu’il espérait rester à l’OM. La réalité est un peu différente si l’on se fie aux informations de la Minute OM, généralement bien informée sur l’actualité du club olympien. « Comme nous vous l’annoncions il y a une dizaine de jours, Mason Greenwood a toujours des envies de départ. À date son choix n’a pas changé » explique le compte spécialisé sur X avant de poursuivre au sujet de l’attaquant formé à Manchester United.

L'entourage de Greenwood s'active

« Son entourage discute avec des clubs européens et des clubs du Golfe depuis un mois. Un départ cet été est plus que probable » ajoute La Minute OM. Pour les dirigeants olympiens, un transfert de Mason Greenwood représenterait une grosse perte sportive… mais aussi une excellente nouvelle sur le plan financier. A l’heure où l’Olympique de Marseille enregistre des pertes colossales et va manquer la qualification en Ligue des Champions, le départ de l’Anglais pour au moins 50 millions d’euros ne serait pas négligeable.
Reste à l’entourage de Greenwood et à la direction olympienne de trouver une porte de sortie au numéro 10 de 24 ans. Ce ne sera pas si simple, Mason Greenwood étant toujours boycotté en Premier League tandis que les clubs espagnols, italiens et allemands sont rares à pouvoir se payer un tel joueur. Ce dossier sera en tout cas l’attraction n°1 du mercato à Marseille, où les supporters aimeraient logiquement voir un tel talent rester encore un peu. Ce n’est toutefois plus la tendance selon les derniers échos.
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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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