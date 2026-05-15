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Stade Geoffroy-Guichard

ASSE - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

Ligue 215 mai , 19:46
parMehdi Lunay
2
Play-off 2 d'accession à la Ligue 1
Compo de l'AS Saint-Etienne : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old - Kanté, Gadegbeku, Davitashvili - Cardona, Stassin, Duffus
Compo de Rodez : Braat - Lipinski, Magnin, Laurent - Ponti, Galves, Mendes, Younoussa, Trouillet - Arconte, Baldé
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n en fait pas de trop Pierrot

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le compte specialisé sur X .... mon Dieu quelle tristesse

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pire en pire...

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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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