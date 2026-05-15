ASSE - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

Play-off 2 d'accession à la Ligue 1

Compo de l'AS Saint-Etienne : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old - Kanté, Gadegbeku, Davitashvili - Cardona, Stassin, Duffus

Compo de Rodez : Braat - Lipinski, Magnin, Laurent - Ponti, Galves, Mendes, Younoussa, Trouillet - Arconte, Baldé