Lens : Perdre deux fois contre l'OL, Pierre Sage ne le tolèrera pas

Lens se déplace sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir. Un rendez-vous toujours particulier pour Pierre Sage, qui n’a pas oublié le succès lyonnais à Bollaert en début de saison.

Deuxième durant toute la saison ou presque, le RC Lens ne peut plus être rejoint par ses concurrents à une journée de la fin. C’est donc sans aucune pression que Pierre Sage et les Sang et Or se déplacent à Lyon ce dimanche soir en clôture de la saison. L’enjeu sera en revanche très fort pour les Gones, qui jouent toujours leur qualification en Ligue des Champions. Pierre Sage le sait et compte bien en profiter pour que son équipe, plus libérée, ramène un résultat du Groupama Stadium.

« Il y a des questions qui se posent bien évidemment et on se pose les même questions que vous sur l’importance des matchs, la hiérarchie des matchs mais malgré tout, comme vous l’a très bien dit Robin (Risser), c’est un adversaire qui est venu gagner chez nous lors de la première journée. Aujourd’hui, il y a un seul adversaire qui nous a battu deux fois et il est devant nous au classement, à la limite, ça pourrait être normal » a glissé le coach lensois avant de poursuivre. Surtout, l’ex-entraîneur de l’OL vivrait très mal que Lyon batte Lens pour la seconde fois en championnat cette saison puisqu’à ce jour, une seule équipe a réussi à battre Lens deux fois en Ligue 1 sur l’exercice en cours : le PSG.» a glissé le coach lensois avant de poursuivre

Lens ne veut pas perdre deux fois contre l'OL

« Pour un adversaire qui est derrière, on se doit de faire un bon dernier match et un bon résultat. Et il y a un autre aspect, c’est que l’on a jamais enchaîné deux résultats négatifs de la saison, donc on ne veut pas le faire une première fois avant notre finale » a analysé Pierre Sage, qui tient donc à réaliser un très bon résultat sur la pelouse de l’OL ce dimanche. Reste à voir si malgré ce discours, Lens alignera sa meilleure équipe contre les Rhodaniens, une semaine seulement avant la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice. L’objectif prioritaire des Sang et Or en cette fin de saison, après avoir sécurisé la deuxième place en Ligue 1.