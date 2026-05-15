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Le PSG accélère pour son coup de cœur Mika Godts

PSG15 mai , 20:50
parCorentin Facy
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En toute discrétion, le PSG avance ces dernières semaines sur le recrutement de l’ailier belge Mika Godts, brillant sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam cette saison.
Un an après s’être montré très discret sur le marché des transferts en recrutant simplement Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain devrait se montrer plus actif cet été. L’idée est clairement d’apporter de la concurrence au sein de l’effectif de Luis Enrique, mais toujours avec l’apport de jeunes joueurs à fort potentiel. Sur le poste d’ailier, le club de la capitale explore plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à l’espoir belge Mika Godts, non-retenu par Rudi Garcia à la surprise générale pour la Coupe du monde aux Etats-Unis.
L’ancien joueur de Genk réalise une saison superbe avec l’Ajax Amsterdam, cumulant 17 buts et 12 passes décisives en championnat. Des statistiques qui n’ont pas échappé au Paris Saint-Germain selon les informations de PSG Inside Actu. Le compte X nous apprend que le champion d’Europe en titre suit Mika Godts depuis plusieurs semaines. Son nom revient avec insistance en interne puisque le jeune Belge a tout simplement tapé dans l’oeil de Luis Campos et de Luis Enrique.

Le PSG sous le charme de Mika Godts

Les deux hommes sont fans de la qualité technique du joueur, de sa percussion et de son potentiel jugé « énorme » par les décideurs du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, le club francilien a semble-t-il accéléré pour tenter de doubler une féroce concurrence. Effectivement, nos confrères indiquent que Barcelone et Arsenal sont également à l’affût dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain va par conséquent devoir accélérer très vite pour espérer rafler la mise. L’intérêt est en tout cas « bien réel » de la part du PSG pour Mika Godts.

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Le club Bleu et Rouge espère notamment convaincre l’international belge grâce à la réussite de plusieurs profils similaires ces dernières années. Les recrutements et les explosions de Bradley Barcola, Désiré Doué, Willian Pacho ou encore Joao Neves peuvent en effet servir d’exemple aux dirigeants parisiens pour convaincre Mika Godts de choisir Paris plutôt que le Barça ou Arsenal. On ignore en revanche à quel hauteur de prix ce potentiel transfert va se discuter. L’Ajax réalisera quoi qu’il arrive une plus-value exceptionnelle, trois ans après avoir recruté l’ailier de 20 ans pour 1 million d’euros symbolique à Genk.
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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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