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EdF : C'est la surprise de Deschamps, un visionnaire savait depuis un an

Lens15 mai , 19:30
parNathan Hanini
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Il est la petite surprise du chef dans la liste française pour le mondial 2026. Robin Risser est dorénavant le nouveau numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but. Un parcours presque annoncé par un visionnaire.
Il est la nouvelle tête de la liste de Didier Deschamps. Robin Risser, portier du RC Lens est récompensé d’une saison solide avec le club Sang et Or. Pour la première fois de sa carrière, le gardien de 20 ans a été appelé par le sélectionneur des Bleus pour la Coupe du monde 2026. L’ancien du Red Star a su renverser la hiérarchie pour se faire une place dans la liste. Une hiérarchie qui a commencé à basculer dès le début de saison après avoir fait son choix de rejoindre les Artésiens. Après une bonne deuxième partie de saison avec le Red Star l’an passé dans le deuxième échelon du football français, Robin Risser fait le grand saut vers la Ligue 1. Le natif de Colmar aurait pu signer du côté de l’OGC Nice lors du mercato estival. Il fera finalement le choix de Lens contre trois millions d’euros. Un choix qui s’avère payant désormais.

Risser en équipe de France, c’était annoncé

Lors de ce choix, certains proches lui prédisent rapidement un avenir radieux comme le rapporte le journal L’Équipe ce vendredi. « Écoute bien ce que je vais te dire, lui a lancé l'un de ses amis. Tu seras dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en fin de saison, » lui a confié un proche. Une révélation à l’allure de prophétie pour celui élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison lors de la cérémonie des trophées UNFP. Risser a également profité des déboires de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, dont le transfert s'est avéré catastrophique pour sa carrière. Aux côtés de Brice Samba et Mike Maignan, le Lensois aura pour tâche de défendre les cages françaises lors du Mondial 2026. Troisième dans la hiérarchie, Robin Risser continue de grandir et son talent ne fait plus de doute désormais.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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