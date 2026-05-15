ASSE-Rodez : L'avantage des Verts part en fumée

En terminant 3e de Ligue 2, l’ASSE a manqué la montée directe en Ligue 1 mais a gagné le droit de se reposer pendant que le 4e et le 5e s’affrontaient. Un avantage en termes de récupération qui doit avoir son importance.

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne avait forcément un oeil très attentif sur le match entre le Red Star et Rodez mardi soir (2-3) . Le cinquième de la saison 2025-2026 a réussi une grosse performance sur la pelouse du quatrième en s’imposant à l’extérieur et en accédant au deuxième tour des barrages. Ce vendredi soir, Rodez affronte l’ASSE avec un désavantage assez net, celui d’avoir joué il y a seulement trois jours, laissant forcément de grosses forces dans la bataille contre le Red Star.

Et si cela doit jouer en faveur de Saint-Etienne, le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, est convaincu qu’au vu de la dynamique de son équipe et de la jeunesse de son effectif, cet écart de récupération n’aura aucun impact sur le match de ce vendredi à Geoffroy-Guichard. « Dans l'avant-match face au Red Star, on disait que pour progresser, il fallait avoir plus de rêves que de souvenirs. Ce qui est incroyable, c'est cette série. On est sur 21 matchs de suite sans défaite, on espère que ça va continuer. On va jouer une deuxième équipe qui joue en vert, en espérant que ça nous porte chance » a-t-il d’abord déclaré avant de jauger cette différence de fraicheur entre l’ASSE et Rodez.

« Les joueurs sont prêts, physiquement, on va récupérer et jouer tous les trois jours comme tout le monde. Saint-Étienne aura trois jours pour préparer le match, ça ne change rien, on est une équipe jeune. Quand on est à 21 matchs sans défaite, ce n'est pas un casse tête On a été menés deux fois lors de ce match face au Red Star mais on ne s'est pas affolés. On n'a aucune pression, c'est une grosse force » a promis le patron de Rodez, certain que cet avantage de récupération ne jouera pas en faveur de Saint-Etienne ce vendredi soir. Réponse ce vendredi à Geoffroy-Guichard avec un coup d’envoi à 20h30.