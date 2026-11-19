Lionel Messi a pris sa retraite internationale, mais il est pour l'heure fâché par le comportement de sa propre fédération sur plusieurs points chauds.

Coup de tonnerre en Argentine, où Lionel Messi n’a pas du tout aimé les dernières décisions de la fédération et a décidé de ne pas se laisser faire. L’Argentine sans Lionel Messi, il faudra voir ce que cela donne dans les années à venir sur le plan sportif. Mais pour le moment, Claudio Tapia, le très influent et bavard président de la Fédération Argentine, tente encore et toujours de surfer sur le nom de Lionel Messi, quitte à aller très loin aux yeux du champion du monde 2022.

Messi en colère contre Tapia

Plusieurs décisions ont très vivement déçu La Pulga, obligé de prendre des mesures spectaculaires pour s’y opposer. Le principal problème de cette affaire reste l’utilisation de l’image de Lionel Messi avec la sélection argentine pour une publicité pour une marque de bière, dévoile Clarin. Or, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a un partenariat exclusif avec une autre marque de bière, Michelob, très connue aux USA, et son contrat empêche toute collaboration avec une bière concurrente. Lionel Messi a engagé un avocat pour menacer dans un premier temps de poursuites judiciaires la fédération argentine si elle continue à utiliser son image pour cette publicité déjà diffusée.

En plus de cela, Lionel Messi n’est pas content de l’hommage qui lui a été rendu pour son match d’adieu, estimant la réalisation technique mauvaise, le son de piètre qualité, sans compter un spectacle de drone le montrant comme droitier.

En plus de cela, Claudio Tapia, qui fanfaronnait avec Donald Trump et Gianni Infantino pendant toute la Coupe du monde, est désormais au coeur d’une enquête judiciaire le soupçonnant d’avoir créer des sociétés à l’étranger pour dissimuler des sommes d’argent qui auraient du être redistribuées aux clubs argentins. Enfin, les nombreux matchs amicaux contre des sélections de seconde zone accueillies dans des conditions déplorables n’ont pas aidé la fédération argentine à bien se faire voir par le clan Messi. C’est pour toutes ces raisons que La Pulga a décidé de prendre ses distances et de rompre tous ses contrats et ses relations commerciale avec la fédération argentine, a confirmé Clarin, dans une fin d’aventure qui se passe mal sur le plan du business tout du moins.