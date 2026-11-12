TV : Canal+ accepte de revenir à deux conditions
Canal+ veut BeInSports et un tarif avantageux
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Du pipo
Sachant que la la valorisation des joueurs est faite d'une drôle de manière par Transfermarkt Tu as des joueurs qui sont très valorisés pour certains clubs (Monaco , Strasbourg et Lens) les autres pas du tout pour des clubs pourtant devant au classement (OM, OL, Nice, PSG) ennuyeux si on doit vendre
C'est ça, Bein pour que ça retombe sur Nasser encore en cas de problème...
Zidane mettra Mbappe titulaire en 9 a terme... Surtout si Dembélé continue d'être si décevant en équipe de France en comparatif de ce qu' il fait au PSG...
La DNCG a été créée en 1990 en France, pionnière donc. En Espagne, Italie, Angleterre, un système équivalent a été fait à peu près à l'époque de la création du FPF de l'UEFA (2011) dans les années 2010. En Bundesliga, c'est la ligue elle-même qui gère le contrôle des clubs par sa commission d'octroi des licences...depuis 2001.. En Turquie où il y a de gros problèmes (surendettement des clubs), c'est seulement depuis 2019, et en gros c'est la Banque Nationale qui fait les contrôles.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13