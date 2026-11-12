TV : Canal+ accepte de revenir à deux conditions

La LFP a lancé au début du mois un appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Canal+ pourrait en profiter pour faire son grand retour, mais la chaîne cryptée a deux conditions.

Après deux ans sur Ligue1+, le championnat de France va vivre un nouveau gros changement dans les mois à venir. La LFP a effectivement lancé un appel d’offres , qui court jusqu’au 3 décembre prochain, pour la diffusion de 100% de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Vincent Labrune espère récupérer entre 350 et 400 millions d’euros par an grâce au futur contrat qui sera signé avec le prochain diffuseur de la Ligue 1. De nombreux présidents de club espèrent un retour de Canal+. Un scénario tout-à-fait envisageable selon Pierre Ferracci, ancien président du Paris FC et très au fait des dossiers concernant les droits TV.

Canal+ veut BeInSports et un tarif avantageux

Selon lui, un retour de Canal+ ne se fera que si BeInSports est également de la partie pour diffuser des matchs et absorber une partie de la facture sur le plan financier. « Je pense qu’il y aura du mieux avec les réponses à l’appel d’offres, il faut le souhaiter. Je défends depuis longtemps le retour de Canal+. Je vois que certains qui ont contribué à sortir Canal+ du jeu souhaitent maintenant son retour. Si Canal+ revient, je pense que ça devrait se faire avec BeInSports car il y a un accord de distribution entre eux » estime sur RMC l’ancien président du Paris FC. Un autre argument sera crucial pour le retour de Canal+ : le volet financier.

Selon l’économiste du sport Pierre Maes, la chaîne cryptée ne reviendra que s’il existe la possibilité de réaliser une belle affaire sur le plan économique. « Canal n’ira que si il fait une très bonne affaire, pour des droits par conséquent très dévalués par rapport aux 500M de DAZN/beIN. Quant à ces derniers ils semblent être en désinvestissement sur la France depuis 2019, date de leur accord avec Canal » estime le spécialiste des droits TV. Autant dire qu’il va falloir que les planètes s’alignent pour que, comme espéré par beaucoup, Canal+ signe son grand retour pour la diffusion de la Ligue 1.