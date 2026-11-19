Le ton monte sur les bancs de touche de Ligue 1, où quatre entraineurs viennent d'être changés ces derniers jours. Le Stade Rennais pourrait être le suivant avec Franck Haise.

La trêve de novembre aura permis un grand chamboulement chez les entraineurs français puisque l’OL, Lens, Le Havre et Strasbourg auront un nouveau technicien sur le banc de touche ce week-end. 20 % du parc d’entraineurs est ainsi renouvelé, et l’idée de voir un nouveau club céder à cette tentation n’est plus à écarter. Avec un solide contrat, une attache forte à la région et l’appui du propriétaire, Franck Haise semblait à l’abri de ce genre de problème tant que les résultats étaient corrects au Stade Rennais.

Mais le récent coup de gueule de Nicolas de Tavernost dans les colonnes de Ouest-France démontre que le mal est assez profond, confirme de son côté RMC. La radio sportive assure que l’entraineur passé par Lens et Nice, n’est plus du tout assuré de conserver son poste jusqu’à la fin de la saison s’il n’y a pas un réveil brutal.

La léthargie constatée sur certaines rencontre face à l’Olympiakos, à Nice ou à Lyon, ont mis en rogne les dirigeants pour qui les investissements effectués cet été par la famille Pinault doivent déboucher sur de meilleures performances. Tant au niveau des résultats que de l’état d’esprit affiché sur le terrain. La possibilité de voir le chef du recrutement Loïc Désiré prendre la porte pourrait aussi représenter un joker pour Franck Haise, en attendant que son sort soit décidé.

Mais dans un club qui a connu beaucoup de remous ces dernières années et se cherche un peu de stabilité, l’entraineur des « Rouge et Noir » est au moins fixé sur la suite de la saison. Sans un réveil assez conséquent et une place au chaud dans la lutte pour le Top5 en Ligue 1, Franck Haise n’est pas à l’abri d’un coup de sang des dirigeants bretons, pour qui leur club végète un peu trop facilement autour de la 8e place, sans prise de conscience de la part du staff technique et des joueurs.