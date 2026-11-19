Bruno Genesio va passer en mode Luis Enrique et prépare du bricolage pour compenser l'absence d'Emerson pour les prochaines semaines. Des choix qui peuvent faire peur pour l'OM.

L’OM a appris une très mauvaise nouvelle pendant cette trêve internationale, avec l’absence d’Emerson Palmieri pour une durée plus longue que prévue. Le latéral italo-brésilien a même été opéré, et a peu de chances de reprendre avant la trêve hivernale. Sur les derniers matchs, Bruno Genesio n’a pas hésité à utiliser son remplaçant Ulisses Garcia, longtemps mis de côté mais qui a fait le travail. Mais entre les limites de l’international suisse et l’enchainement des matchs qui attend l’OM, le technicien français a réfléchi pendant cette trêve internationale à une autre solution pour occuper le poste d’arrière gauche.

Selon La Provence, Bruno Genesio aimerait utiliser Timothy Weah à ce poste, bien que l’Américain ait toujours évolué sur le côté droit, comme latéral ou comme piston. Une surprise qui a en tout cas fait son effet chez les supporters marseillais. Même si « Pep » Genesio bénéficie d’une belle cote en raison de sa capacité à tirer le meilleur d’un effectif très réduit, cette idée ne fait pas l’unanimité.

Weah à gauche, ça fait peur à Marseille

Entre les difficultés anticipées de Weah à ce poste et le fait que Garcia ait tenu la barre, les critiques fusent. « Garcia ça doit être un joueur de curling », « Il sait pas défendre sur son bon pied et on va le mettre pied opposé bah ouais », « Deja que c'est compliqué à droite pour lui… », « Je préfère Garcia ou Koum », ont lancé les suiveurs de l’OM, qui ne voient pas pourquoi Bruno Genesio se priverait de véritables spécialistes du poste. Ou de joueurs issus du centre de formation. D’autant plus que Timothy Weah ne réalise pas un début de saison incroyable, dans la foulée de sa Coupe du monde grandement disputée sur le banc de touche.

Il reste à savoir si Bruno Genesio ira au bout de son idée avec l’Américain, pas vraiment à l’aise et habitué à jouer avec son pied gauche. Mais entre les ventes de l’été dernier et les blessés, l’entraineur de l’OM doit bien trouver des idées pour compenser la justesse de son effectif à certains postes.