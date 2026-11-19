Interrogé sur les ambitions de l’Olympique Lyonnais, le directeur général Michael Gerlinger a révélé un objectif commun avec Corentin Tolisso. Les deux anciens du Bayern Munich rêvent de soulever un nouveau trophée ensemble avec les Gones.

L’Olympique Lyonnais a déjà tourné la page. Surpris par les envies d’ailleurs de Paulo Fonseca, le club rhodanien a vite accepté le départ de son entraîneur afin de nommer Carlos Vicens quelques jours plus tard. C’est donc avec l’Espagnol aux commandes que les Gones vont tenter d’atteindre les objectifs fixés en début de saison. Rien n’a changé dans l’esprit de la direction, les ambitions restent les mêmes.

Il y a une différence entre ce que tu peux réussir en championnat, avec une continuité en restant dans les trois, quatre ou cinq premiers, et gagner un titre qui est complètement autre chose, a répondu le dirigeant lyonnais en conférence de presse. On en parlait souvent avec Michele (Kang) la saison dernière sur la Ligue Europa. A un moment, on a tous un peu trop rêvé de la gagner. » Le directeur général Michael Gerlinger a en effet souligné la volonté de s’installer parmi les équipes de tête en Ligue 1 , sans négliger la possibilité de remporter un titre en Coupe de France ou en Ligue Europa. «, a répondu le dirigeant lyonnais en conférence de presse.

« Les compétitions à élimination directe sont toujours compliquées. Je l'ai trop souvent vécu avec le Bayern Munich, l'objectif c'était la Ligue des Champions, je l'ai gagnée deux fois en 18 ans avec le Bayern. Tu essayes encore et encore, mais il y a toujours un truc qui ne marche pas. Tu peux la gagner avec un peu de chance. Donc on va prendre tous les titres qu'on peut gagner mais on va travailler sur la continuité et peut-être que ça viendra, a ajouté l’ancien Bavarois, avant de dévoiler son objectif commun avec Corentin Tolisso. Coco et moi avons un rêve, quand on a prolongé son contrat on s'est dit qu'on devait encore gagner un titre ensemble, mais cette fois pour l'OL. » Pour le capitaine lyonnais, un trophée avec son club formateur serait sans doute la plus belle des récompenses.