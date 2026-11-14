Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

L'appel d'offres lancé par la Ligue de Football Professionnel pour les droits TV de la Ligue 1 est désormais étudié par plusieurs diffuseurs. Ces derniers ont découvert que du côté des clubs on a imposé une clause afin d'éviter le terrible fiasco connu avec Mediapro.

La LFP a connu d'énormes tourments ces dernières années avec le dossier des droits du championnat de France. Entre la faillite de Mediapro, qui a planté brutalement la Ligue 1, puis le refus de Canal+ et de Beinsports de faire des offres, les responsables de la Ligue 1 ont finalement lancé la chaîne Ligue 1+. Une chaîne qui depuis cette saison donne l'intégralité du championnat. Mais il faut en profiter car dès la saison prochaine, la LFP espère qu'une ou deux chaînes diffuseront la Ligue 1. Mais, comme le dévoile L'Equipe, afin de ne pas prendre des risques, les responsables du football français ont décidé d'imposer une clause qui va forcément faire réfléchir les patrons de chaînes.

La LFP a un plan pour éviter un fiasco

Pour s'assurer la certitude d'un paiement sans souci, le désastre Mediapro étant encore dans tous les esprits, la LFP exige que celui qui veut acheter les droits de Ligue 1 verse d'avance une année de contrat et que cette somme soit bloquée sur un compte. Plus précisément, et c'est dans l'appel d'offres, la LFP demande « le versement par l'attributaire, au titre du dépôt de garantie, sur un compte bancaire ouvert dans les livres de LFP Media, d'une somme correspondant à l'intégralité des engagements financiers de l'attributaire au titre de la saison 2031-2032, étant précisé que ce dépôt pourra être librement utilisé par LFP Media pour couvrir tout défaut de paiement pendant la durée et son solde sera imputé sur les échéances de la saison 2031-2032. »

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La Ligue de Football Professionnel attendant entre 350 et 400 millions d'euros par an pour ce nouveau contrat, le diffuseur devra donc bloquer ce montant directement. Une condition assez colossale, d'autant que Canal+, Beinsports, Disney+ ou Netflix ne sont pas des sociétés dont la capacité à payer peut être mise en cause. Mais avec cette condition, la Ligue 1 souhaite surtout éviter qu'un candidat douteux puisse s'inviter dans ce dossier. Reste à savoir si la LFP trouvera réellement un diffuseur à hauteur de ses attentes financières.