Aller au contenu
ICONSPORT_264181_0093
Vincent Labrune - président de la Ligue de Football Professionnel

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

TV
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
L'appel d'offres lancé par la Ligue de Football Professionnel pour les droits TV de la Ligue 1 est désormais étudié par plusieurs diffuseurs. Ces derniers ont découvert que du côté des clubs on a imposé une clause afin d'éviter le terrible fiasco connu avec Mediapro.
La LFP a connu d'énormes tourments ces dernières années avec le dossier des droits du championnat de France. Entre la faillite de Mediapro, qui a planté brutalement la Ligue 1, puis le refus de Canal+ et de Beinsports de faire des offres, les responsables de la Ligue 1 ont finalement lancé la chaîne Ligue 1+. Une chaîne qui depuis cette saison donne l'intégralité du championnat. Mais il faut en profiter car dès la saison prochaine, la LFP espère qu'une ou deux chaînes diffuseront la Ligue 1. Mais, comme le dévoile L'Equipe, afin de ne pas prendre des risques, les responsables du football français ont décidé d'imposer une clause qui va forcément faire réfléchir les patrons de chaînes.

La LFP a un plan pour éviter un fiasco

Pour s'assurer la certitude d'un paiement sans souci, le désastre Mediapro étant encore dans tous les esprits, la LFP exige que celui qui veut acheter les droits de Ligue 1 verse d'avance une année de contrat et que cette somme soit bloquée sur un compte. Plus précisément, et c'est dans l'appel d'offres, la LFP demande « le versement par l'attributaire, au titre du dépôt de garantie, sur un compte bancaire ouvert dans les livres de LFP Media, d'une somme correspondant à l'intégralité des engagements financiers de l'attributaire au titre de la saison 2031-2032, étant précisé que ce dépôt pourra être librement utilisé par LFP Media pour couvrir tout défaut de paiement pendant la durée et son solde sera imputé sur les échéances de la saison 2031-2032. »

Lire aussi

Le prochain match de l'ASSE diffusé gratuitementLe prochain match de l'ASSE diffusé gratuitement
La Ligue de Football Professionnel attendant entre 350 et 400 millions d'euros par an pour ce nouveau contrat, le diffuseur devra donc bloquer ce montant directement. Une condition assez colossale, d'autant que Canal+, Beinsports, Disney+ ou Netflix ne sont pas des sociétés dont la capacité à payer peut être mise en cause. Mais avec cette condition, la Ligue 1 souhaite surtout éviter qu'un candidat douteux puisse s'inviter dans ce dossier. Reste à savoir si la LFP trouvera réellement un diffuseur à hauteur de ses attentes financières.
Articles Recommandés
ICONSPORT_379172_0070 Zidane
Equipe de France

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

psg gerone safonov titulaire luis enrique a comme un gros doute iconsport 237105 0250 381268
PSG

PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »

Pierre Sage quitte Lens
Lens

Lens a tout essayé, Pierre Sage a tout refusé

Muriqi
PSG

PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Luis Enrique

Fil Info

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber
PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »
Lens a tout essayé, Pierre Sage a tout refusé
PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Luis Enrique
OM : Benatia provoque un scandale
OL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choix
Mbappé : Les journalistes ne l'aiment pas, il déballe tout
TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 14 novembre

Derniers commentaires

EdF : Barcola dans le viseur, Cherki pique sa crise

Cherky n'a pas montré grand chose alors qu'il evite de s'en prendre aux autres.cette faignasse ne fait aucun effort defensif alors qu'il ne donne pas de leçon

OM : Adidas laisse fuiter le troisième maillot

quel dommage qu'on ne puisse plus bloquer sur Foot01

EdF : Rothen veut éjecter le capitaine des Bleus

Je pense aussi que Zidane devrait titulariser camavinga qui a plus de volume de jeu

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

c'est vrai qu'ils sont en position de force la LFP ! Mdr

OM : Benatia provoque un scandale

et pendant ce temps là on oublie que c'est Mc court qui est proprio, qui a mis ces hommes là

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading