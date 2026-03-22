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TF1 trahit la Ligue 1 pour gagner 1ME

TV22 mars , 19:30
parClaude Dautel
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Tandis que l'émission Téléfoot risque de disparaître de la grille de TF1, la Une a déjà décidé de couper les ponts avec la Ligue 1 afin de faire des économies.
C'est un rendez-vous dominical qui s'est transmis de génération en génération, mais si le football, il a changé, comme le dit Kylian Mbappé, la télé aussi, elle a changé. Et face à une baisse très nette de ses recettes publicitaires, TF1 est proche de sacrifier Téléfoot, qui pourrait débarquer dans une version light sur la plateforme de la chaîne. Tandis qu'AutoMoto pourrait sauver sa peau, car ce n'est pas une émission en direct, Téléfoot coûte cher à fabriquer et la direction de la Une a récemment fait savoir à ses équipes qu'une décision finale sera prise dans les prochains jours. Mais cela n'a pas empêché la direction de TF1 de déjà prendre une mesure spectaculaire puisqu'elle concerne la Ligue 1.

La Ligue 1 dans Téléfoot, c'est fini

Déjà dans le dur faute d'un diffuseur très généreux, la Ligue 1 empochait 1 million d'euros par an de la part de TF1 pour l'utilisation des images du championnat de France dans son émission du dimanche. Et Benjamin Jeffre, journaliste du Parisien, confirme cette information. « Signe qui ne trompe pas, TF1 a récemment rompu son contrat avec la Ligue de football professionnel qui lui permettait de diffuser des images de la Ligue 1 dans « Téléfoot ». Économie réalisée : un million d’euros par an », précise notre confrère. Un coup dur de plus pour la LFP qui compte ses sous depuis la fin du contrat avec DAZN.

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Le lancement de la chaîne Ligue 1+ a permis de réunir rapidement plus d'un million d'abonnés, mais il en faudra beaucoup plus pour permettre aux 18 clubs de Ligue 1 de toucher chaque saison un chèque raisonnable des droits TV. Et la fin du contrat avec TF1 témoigne des problèmes de plus en plus concrets pour rentabiliser la diffusion de la Ligue 1 en France.
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L1 : Lille climatise l'OM et relance tout

Les Olympitres ont encore frappé 😂😂😂😂

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ah mais toi tu l as vu. ça fait toute la difference

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Et ballogun aurait du prendre 2 jaunes, pour cumul de fautes. Toutes les actions c'etait faute sur Niakhate, mais ça on le voit pas dans son canapé, car il fait faute avant que le ballon n'arrive

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ça commence a devenir grottesque dans les confrontations diretes : - contre Rennes, pas de rouge pour l'agression sur Merah, expulsion de Morton, faute sur descamp sur le 2eme but ( absent 3 semaines apres) - contre marseille au match aller 3 buts refusés - contre le PSG, faute sur Tessman sur le 1er but, expulsion severe qui donne le but de lq victoire a Paris a la 95eme - contre l'OM au retour, le but du 2-0 refusé pour un HJ jamais prouvé, et faute sur Moerton sur le 3eme but - Contre Monaco, le pompom, Letexier " j'ai vu le tirage de maillot, je n'ai pas sifflé car ce n'est pas faute", mais en plus c'est akliouche qui frappe le pied de Tolisso. En 1ere mi temps il siffle une faute sur Kherer , alors que sulc va seul au but, alors qu'il n'y a aucun contact. Et a la fin , il y a micro contact, mais ça suffit pour desequilibrer Sulc, c'est pénalty. Et pour montrer l'etat d'esprit de l'arbitre, a la fin du temps reglementaire, Monaco met plus de 2 minutes a tirer un corner, il montre sa monte et 30 secondes apres siffle fin du match

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

c'est vrai c'est ce que disent les mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
142735192560-35

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