TF1 trahit la Ligue 1 pour gagner 1ME

Tandis que l'émission Téléfoot risque de disparaître de la grille de TF1, la Une a déjà décidé de couper les ponts avec la Ligue 1 afin de faire des économies.

C'est un rendez-vous dominical qui s'est transmis de génération en génération, mais si le football, il a changé, comme le dit Kylian Mbappé, la télé aussi, elle a changé. Et face à une baisse très nette de ses recettes publicitaires, TF1 est proche de sacrifier Téléfoot , qui pourrait débarquer dans une version light sur la plateforme de la chaîne. Tandis qu'AutoMoto pourrait sauver sa peau, car ce n'est pas une émission en direct, Téléfoot coûte cher à fabriquer et la direction de la Une a récemment fait savoir à ses équipes qu'une décision finale sera prise dans les prochains jours. Mais cela n'a pas empêché la direction de TF1 de déjà prendre une mesure spectaculaire puisqu'elle concerne la Ligue 1.

La Ligue 1 dans Téléfoot, c'est fini

Déjà dans le dur faute d'un diffuseur très généreux, la Ligue 1 empochait 1 million d'euros par an de la part de TF1 pour l'utilisation des images du championnat de France dans son émission du dimanche. Et Benjamin Jeffre, journaliste du Parisien, confirme cette information. « Signe qui ne trompe pas, TF1 a récemment rompu son contrat avec la Ligue de football professionnel qui lui permettait de diffuser des images de la Ligue 1 dans « Téléfoot ». Économie réalisée : un million d’euros par an », précise notre confrère. Un coup dur de plus pour la LFP qui compte ses sous depuis la fin du contrat avec DAZN.

Le lancement de la chaîne Ligue 1+ a permis de réunir rapidement plus d'un million d'abonnés, mais il en faudra beaucoup plus pour permettre aux 18 clubs de Ligue 1 de toucher chaque saison un chèque raisonnable des droits TV. Et la fin du contrat avec TF1 témoigne des problèmes de plus en plus concrets pour rentabiliser la diffusion de la Ligue 1 en France.