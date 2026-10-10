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Rodolphe Saadé ne mise pas sur l'OM, la LFP sort le champagne

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parGuillaume Conte
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Très ambitieux dans le monde du sport, Rodolphe Saadé, sponsor maillot de l'OM mais qui ne souhaite pas aller plus loin avec le club de sa ville, vise les droits TV de la Ligue 1.
Patron de CMA-CGM, l’une des plus importantes sociétés de transport maritime dans le monde, Rodolphe Saadé a de nombreuses ambitions qui ne s’arrêtent pas à son secteur. Très intéressé par le monde des médias, l’homme d’affaire franco-libanais, dont la fortune est estimée à 8 milliards d’euros, a racheté La Provence et s’est désormais offert RMC Sport récemment.
Rodolphe Saadé, très attaché à la ville de Marseille et sponsor de l’OM, s’est toujours refusé à investir directement dans le club provençal, malgré le fait que Frank McCourt cherche des investisseurs et ait coupé le robinet financier. En revanche, pour le sport, c’est désormais portes ouvertes à de nouvelles acquisitions.

La Ligue 1 fait rêver RMC Sport

L’armateur a décidé de lancer CMA Sport, qui va mêler l’évènementiel sportif, la production audiovisuelle et RMC Sport donc, souligne L’Equipe. Le but de cette nouvelle branche du groupe CMA-CGM sera forcément d’attirer de nouveaux abonnés. Les contrats avec le MMA et l’UFC sont bien partis pour perdurer, pour ce qui en fait actuellement la tête d’affiche de la chaine. Et si la Ligue 1 était le prochain objectif de RMC Sport, qui ne cache pas que l’appel d’offres sera regardé de près ?
« Nous allons regarder l'appel d'offres, mais nous savons déjà que nous avons une capacité d'exposition énorme pour la L1 avec RMC Sport, RMC, Brut, toutes les entités du groupe. Mais nous n'irons pas pour perdre des centaines de millions d’euros… », assure Arnaud de Courcelles, le directeur général de CMA Sport. Une façon de prévenir la Ligue qu’il ne faut pas s’attendre à une offre folle. Mais le football français est tactuelement en difficulté, et l’idée de vendre les droits pour 250 millions d’euros fait son chemin, et pourrait tenter la branche sport de la société de Rodolphe Saadé. L’homme d’affaire marseillais se veut très ambitieux pour ses investissements dans le sport, comme il l’a fait aussi dans le cyclisme, mais toujours pas chaud pour miser sur l’OM.

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Bof, je regardais Cazé tv, la chaine bérsilienne qui est donc neutre, et ils ont relevé de nombreuses erreurs de l'arbitres, dont un jaune a-organé piur un coup de coude dans le visage qui a été complètement oublié. Et sur les deux pénos potentiels en faveur de l'OL, dans les 10 dernières mn, on aurait mérité d'en avoir au moins un de sifflé. Si ces actions avaient eu lieu en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé un CF. Là, rien. Un joueur peut ceinturer un autre (Nakamura) jusqu'à le faire tomber et l'empêcher de jouer une action de but, et il y a rien. Openda a quitté Lens en béquilles, mais ça ne semble pas assez pour Riolo !

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Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux

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Zt ca vouda=r

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