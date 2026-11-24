Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi a été interrogé sur son avenir avant la réception de l’AS Roma en Ligue des Champions. Le défenseur marocain a bien l’intention de rester encore longtemps à Paris.

Malgré les absences de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia jusqu’à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain dispose encore de sérieux arguments pour bien figurer en Ligue des Champions. Le club de la capitale peut notamment se féliciter de compter dans ses rangs les deux meilleurs latéraux du monde avec Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. L’international marocain est d’ailleurs en discussions avancées avec le PSG pour une prolongation, alors que son contrat expire en juin 2029.

Hakimi veut rester très longtemps au PSG

L’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid l’a confirmé face à la presse ce mardi à 24 heures de la réception de l’AS Roma en Ligue des Champions, il souhaite s’inscrire à long terme dans la capitale. Un départ n’est pas du tout envisagé pour celui qui rêve d’une carrière similaire à celle de Marquinhos au PSG. Une belle preuve d’amour qui rassurera les supporters du club Bleu et Rouge sur la fidélité du latéral droit de 28 ans.

« Je suis fier d'être ici, j'espère rester encore plusieurs années, comme Marquinhos, une légende du club. Paris, c'est ma ville, mon club, je suis content. J'espère aider comme Marquinhos le fait, c'est un exemple pour nos tous, notre leader » a rassuré Achraf Hakimi, pour qui un départ du Paris Saint-Germain à moyen terme n’est donc pas du tout à l’ordre du jour. Une excellente nouvelle pour les supporters parisiens ainsi que pour Luis Enrique, lequel a réussi à faire du Marocain un joueur complet que ce soit sur le plan défensif et bien sûr offensivement.

Auteur de 3 buts et 9 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi aura encore un rôle majeur au PSG cette saison et plus encore sur le plan offensif avec les absences longue durée de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia.