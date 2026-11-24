L'OL reprend l'Europa League ce jeudi avec la réception de l'une des pires équipes d'Europe, à la défense très poreuse : Lillestrom. L'idéal pour confirmer l'effet Carlos Vicens.

Difficile de débuter par un pire déplacement qu’à Lille pour Carlos Vicens, qui s’est très bien tiré de ce match compliqué dans les Hauts de France avec une victoire solide 1-0. Difficile ensuite d’avoir un match plus facile à domicile que celui qui attend l’OL ce jeudi. Il ne faut jamais parler trop vite, mais c’est Lillestrom qui se présente au Groupama Stadium dans une rencontre qui s’annonce très compliquée.. pour les Norvégiens.

Le père d'Odegaard aux commandes

La formation norvégienne ne doit sa présence en Europa League qu’à un changement de calendrier dans son pays, pour se calquer sur celui de l’UEFA. Lillestrom a en effet remporté la Coupe de Norvège en 2025, avant de laisser Bodo Glimt s’imposer en 2026. Mais comme Glimt a remporté le championnat et son billet pour la Ligue des Champions, la fédération norvégienne a évité le match de barrage prévu entre les deux équipes et envoyé l’équipe dirigée par le père de Martin Odegaard en Europa League.

Une aubaine qui permet toutefois de démontrer que la ville de 100.000 habitants située dans la banlieue lointaine d’Oslo n’a pas vraiment le niveau. En dehors d’un nul contre le Slavia Prague, Lillestrom a récolté un 6-1 contre la Real Sociedad, le dernier adversaire de l’OL (1-1). Et Le Progrès n’est guère convaincu par le niveau affiché par la formation norvégienne, 34e avec un point au compteur.

« Si vous vous amusez à regarder les résumés des matchs de Lillestrom face à la Real Sociedad (0-6) ou Plzen (0-1), vous ne tarderez pas à remarquer les limites défensives de l’édifice norvégien, pour ne pas dire de la naïveté, quand bien même le gardien Pontus Dahlberg, l’un des joueurs clés, sort d’une partie à 13 arrêts. Avec 10 buts encaissés en quatre journées, Lillestrom a la 33e défense pour l’heure. Les attaquants de l’OL sauront-ils en profiter ? », a souligné le quotidien régional, pour qui l’OL doit, plus que faire le spectacle, s’imposer pour se faire sa place dans le Top8 de l’Europa League le plus rapidement possible.